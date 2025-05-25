Sporting, Portekiz Kupası'nda Benfica'yı Yenerek Şampiyon Oldu

Sporting, Portekiz Kupası'nda Benfica'yı Yenerek Şampiyon Oldu
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Sporting, Portekiz Kupası finalinde Benfica'yı 3-1 yenerek sezonu iki kupayla tamamladı. İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta Benfica'nın golü Orkun Kökçü'den geldi. Ancak Sporting son dakikalarda bulduğu gollerle maçı kazanarak kupayı kazandı.

Ligde şampiyonluğa ulaşan Sporting, Portekiz Kupası finalinde de Benfica'yı 3-1 yenerek sezonu iki kupayla kapattı.

Portekiz Kupası finalinde milli oyuncular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun forma giydiği Benfica, Sporting ile Nacional Do Jamor Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona ererken, 47. dakikada Orkun Kökçü'nün şık golüyle Benfica 1-0 öne geçti. Sporting 90+11. Viktor Gyökeres'in penaltıdan fileleri havalandırmasıyla 1-1'lik eşitliği yakaladı. 90 dakika bu skorla sona ererken, mücadele uzatmalara gitti. 99. dakikada Conrad Harder ağları sarsarak Sporting'i 2-1 öne geçirdi. 120. dakikada da Francisco Trincao'nun golüyle sahadan 3-1 galip ayrılan Sporting kupanın sahibi oldu. Sporting böylece ligin ardından kupada da şampiyonluk sevinci yaşadı.

Öte yandan maça 11'de başlayan Orkun Kökçü 69. dakika, Kerem Aktürkoğlu ise 70 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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