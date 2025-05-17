Sporting Lizbon, Portekiz Premier Lig Şampiyonu Oldu

Sporting Lizbon, Portekiz Premier Lig Şampiyonu Oldu
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Sporting Lizbon, Vitoria Guimaraes'i 2-0 yenerek 21. kez Portekiz Premier Lig şampiyonluğunu kazandı. Benfica ise Braga ile berabere kalarak ikinci sırada tamamladı.

PORTEKİZ Premier Lig'in son haftasına rakibi Benfica ile aynı puanda giren Sporting Lizbon, sahasında Vitoria Guimaraes'i 2-0 mağlup etti ve şampiyonluğa ulaştı.

Portekiz Premier Lig'in son haftasına Sporting Lizbon ve Benfica 79 puanla girerken, averaj farkıyla lider Sporting Lizbon sahasında Vitoria Guimaraes'i konuk etti. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica ise Braga'ya konuk oldu. Sporting Lizbon, Vitoria Guimaraes'i 55'inci dakikada Gonçalves ve 82'nci dakikada Gyökeres'in attığı golle Vitoria Guimaraes'i 2-0 mağlup etti ve Portekiz Premier Lig şampiyonu oldu. Benfica ise Braga deplasmanında istediği sonucu elde edemedi. Benfica'da Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü maça ilk 11'de başladı. Braga 24'üncü dakikada Zalazar'ın penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Benfica'da 59'uncu dakikada Kerem Aktürkoğlu yerine Bruma oyuna dahil oldu. Kırmızı-beyazlılar, 63'üncü dakikada Pavlidis'in kaydettiği golle skoru eşitledi: 1-1. Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Benfica ligin son haftasında puan kaybederek ligi 2'nci sırada bitirdi. Sporting Lizbon 82 puanla şampiyon olurken, Benfica 80 puanda kaldı.

Sporting Lizbon tarihinde 21'inci kez Portekiz Premier Lig kupasını müzesine götürdü.

Öte yandan ligi 2'nci sırada bitiren Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme oynamaya hak kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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