Sporting-Galatasaray

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting ile yapacağı maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Jose Alvalade

Hakemler: Espen Eskas, Jan Erik Engan, Alf Olav Rossland (Norveç)

Sporting: Rui Silva, Altimira, Catamo, Vagiannidis, Zalazar, Araujo, Gonçalo Inacio, Guilherme, Quaresma, Doumbia, Suarez

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Jakobs, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Sane, Batrakov, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz

Kaynak: AA