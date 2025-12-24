Sporda 2025 böyle geçti: Nisan

Sporda 2025 yılının nisan ayında Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, hem Türkiye'de hem de CEV Kupası'nda şampiyon oldu.

Güreş ve halterde altın madalyalar

Slovakya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Kerem Kamal, grekoromen stil 63 kiloda altın madalya aldı.

Şampiyonada kadınlarda ve grekoromen stilde Türkiye, takım halinde 2. oldu. Organizasyonda kadınlar 76 kiloda gümüş madalya alan, olimpiyatta, dünya ve Avrupa şampiyonalarında madalyaları bulunan Yasemin Adar Yiğit, aktif sporculuk hayatını noktaladı.

Moldova'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda ise Harun Algül, Kaan Kahriman ve Yusuf Fehmi Genç, altın madalya elde etti.

2 NİSAN

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

5 NİSAN

Amerikan Buz Hokeyi Ligi'nde (NHL) Washington Capitals forması giyen Alexander Ovechkin, 894 golle normal sezonların en skorer oyuncusu rekorunu egale etti.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenen Fenerbahçe Medicana şampiyon oldu.

Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 28. haftasında konuk ettiği Angers'i 1-0 yenen Paris Saint-Germain (PSG), 2024-2025 sezonunun bitimine 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

6 NİSAN

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında deplasmanda Tottenham'a 3-1 yenilen Southampton, lig tarihinde en erken küme düşen takım oldu.

9 NİSAN

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası finali ikinci maçında Polonya ekibi Asseco Resovia'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu.

10 NİSAN

Bir dönem İstanbulspor'u da çalıştıran Hollanda futbolunun unutulmaz teknik direktörlerinden Leo Beenhakker, 82 yaşında yaşamını yitirdi.

Slovakya'da düzenlenen 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda gümüş madalya alan Yasemin Adar Yiğit, aktif sporculuk hayatını noktaladı.

11 NİSAN

Billie Jean King Kupası'nda Macaristan'ı 2-0 yenen A Milli Kadın Tenis Takımı, tarihinde ilk kez dünya grubu play-off'larında mücadele etmeye hak kazandı.

Slovakya'da düzenlenen 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, kadınlar kategorisinde takım halinde ikinci oldu. Kadın Güreş Milli Takımı, şampiyonayı 5 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 7 madalyayla tamamladı.

12 NİSAN

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Kerem Kamal, grekoromen stil 63 kiloda altın madalya kazandı.

13 NİSAN

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final'de İspanya ekibi Valencia'yı 59-49 yenen Fenerbahçe Opet, organizasyonu üçüncü sırada bitirdi.

Grekoromen Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda kazandığı 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalyayla takım sıralamasında 2'nciliği elde etti. Organizasyonda 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan ay-yıldızlılar, 110 puan topladı. Önceki 2 yılın Avrupa şampiyonu milli grekoromen güreşçiler, Azerbaycan'ın (151 puan) arkasında takım sıralamasının 2. basamağında yer aldı.

Basketbolda İspanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenen FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final'de Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'a finalde 66-53 yenilen ÇİMSA ÇBK Mersin, organizasyonu ikinci tamamladı.

Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda mücadele eden milli sporculardan Cansu Bektaş, toplamda altın madalya elde etti.

14 NİSAN

Milli halterci Harun Algül, Moldova'da devam eden Avrupa Şampiyonası'nda koparmada 112 kiloluk derecesiyle altın madalya kazandı.

15 NİSAN

Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 67 kiloda mücadele eden milli sporculardan Kaan Kahriman, altın madalya kazandı.

16 NİSAN

28 yaşında vefat eden Boupendza'nın Çin'de yaşadığı binanın 11. katından düşerek hayatını kaybettiği iddia edildi.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Bayern Münih forması giyen Nick Weiler-Babb, 2024-2025 sezonunun en iyi savunma oyuncusu seçildi.

Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 73 kiloda mücadele eden milli sporculardan Yusuf Fehmi Genç, altın madalya kazandı.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, THY Avrupa Ligi'nde yılın en iyi başantrenörü olarak seçildi.

19 NİSAN

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın kaptanı Arslan Ekşi, 20 yıl boyunca taşıdığı ay-yıldızlı formaya veda ettiğini duyurdu.

Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, Geosis Boluspor'un Solwie Energy Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etmesiyle 16 yıl sonra Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

20 NİSAN

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında konuk ettiği Fenerbahçe İstanbul Jet'i 75-67 yenen Galatasaray Fuzul, şampiyonluğa ulaştı.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Werner Lorant, 76 yaşında hayatını kaybetti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off finali üçüncü maçında ÇİMSA ÇBK Mersin'i 79-78 yenerek seriyi 3-0'a getiren Fenerbahçe Opet, 2024-2025 sezonunun şampiyonu oldu.

22 NİSAN

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off finali üçüncü maçında Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup eden VakıfBank, seride durumu 3-0'a getirdi ve 2024-2025 sezonunun şampiyonu oldu.

25 NİSAN

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş'a 5-1 yenilen Atakaş Hatayspor, küme düşmesi kesinleşen ikinci takım oldu.

26 NİSAN

Futbolda İspanya Kral Kupası'nı, final maçında Real Madrid'i 3-2 mağlup eden Barcelona kazandı.

27 NİSAN

Milli para masa tenisçi Nesim Turan, 19 yıllık aktif sporculuk kariyerine son verdiğini açıkladı.

Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Kupası 1'de şampiyon oldu.

28 NİSAN

UEFA Gençlik Ligi final müsabakasında Trabzonspor, İspanya temsilcisi Barcelona'ya 4-1 yenilerek organizasyonu ikinci tamamladı.

29 NİSAN

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi final etabı üçüncü maçında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yenerek seriyi 3-0 kazanan Ziraat Bankkart, 2024-2025 sezonunun şampiyonu oldu.