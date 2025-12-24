Sporda 2025 böyle geçti: Aralık

Sporda 2025 yılının son ayında Lando Norris, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanında birinciliği elde etti.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre aralık ayında sporda yaşanan gelişmeler şöyle:

1 ARALIK

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, 1-1 berabere sonuçlandı. Golleri, 27. dakikada Sane ve 90+5 dakikada Jhon Duran attı.

3 ARALIK

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli, milli futbolcu Merih Demiral'ın sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattı.

30. Basketbol Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı, Ankara'da oynanan maçta Çimsa ÇBK Mersin'i 104-77 yenen Fenerbahçe Opet kazandı. Organizasyon tarihinin en başarılı takımı Fenerbahçe, üst üste 2'nci, toplamda 14. kez kupayı müzesine götürdü.

Milli yüzücü Emre Sakçı, Polonya'da düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 100 metre kurbağalama gümüş madalya kazandı.

5 ARALIK

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında aralarında futbolcular, kulüp yöneticileri ve hakemlerin de bulunduğu 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada futbolcular Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş, Ankaraspor'un sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Adanademirspor'un eski başkanı Murat Sancak, eski hakem Ahmet Çakar ve hakem Zorbay Küçük'ün de aralarında bulunduğu 46 şüpheliden 35'i gözaltına alındı.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası grup kura çekimi, ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirildi. A Milli Futbol Takımı, play-off turunu geçerek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılması halinde ABD, Paraguay ve Avustralya ile D Grubu'nda yer alacak.

6 ARALIK

Gençlerbirliği Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa Arda Çakmak getirildi. Seçime tek aday olarak giren Arda Çakmak, açık oylama sonucu Gençlerbirliği Kulübünün yeni başkanı oldu.

Milli yüzücü Berke Saka, Polonya'daki Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 200 metre karışıkta bronz madalya kazandı.

7 ARALIK

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktör Volkan Demirel, kırmızı-siyahlı kulüpte yaşanan başkan değişikliği sonrası istifa etti.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 24. ve son ayağı Abu Dabi Grand Prix'sini 3. sırada bitiren Lando Norris, 2025 sezonunun şampiyonu oldu. Verstappen'in 2 puan önünde 423 puana ulaşan Norris, ilk kez F1 Dünya Şampiyonu olurken sporun zirvesine çıkan 35. pilot olmayı başardı.

Milli yüzücü Emre Sakçı, Polonya'daki Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre kurbağalamada gümüş madalyasını kazandı. Türkiye, şampiyonayı 2 gümüş ve 1 bronz madalyayla tamamladı.

8 ARALIK

Milli dartçı Zehra Gemi, İngiltere'de düzenlenen WDF Kızlar Dünya Dart Şampiyonası'nda birincilik elde etti. Zehra Gemi, bu kategoride Türkiye'nin ilk dünya şampiyonu sporcusu oldu.

9 ARALIK

Futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 39 şüpheliden aralarında futbolcular Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş'ın da olduğu 20 şüpheli tutuklandı. Sulh ceza hakimliği, Emrah Çelik, Yunus Emre Tekoğul, İzzet Furkan Malak, Bartu Kaya, Orkun Özdemir, Kadir Kaan Yurdakul, Faruk Can Genç, Ersen Dikmen, Kerem Yusuf Sirkeci, Emircan Çiçek, Gürhan Sünmez, Mehmet Emin Katipoğlu, Volkan Erten, Şahin Kaya, Ümit Kaya, Murat Sancak, Metehan Baltacı, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan ve Alassane Ndao'nun tutuklanmasına karar verdi. Üst klasman hakemi Zorbay Küçük'ün de yer aldığı 19 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında 22 hakemi daha tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

12 ARALIK

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Norveç'in Brann ekibini 4-0 yendi.

ABD'li kayakçı Lindsey Vonn, Dünya Kupası'nda yarış kazanan en yaşlı sporcu oldu. 2019 yılında dizinde yaşadığı sorunlar nedeniyle emekli olan ancak Aralık 2024'te pistlere geri dönen 41 yaşındaki sporcu, İsviçre'nin St Moritz kentinde düzenlenen Dünya Kupası'ndaki iniş yarışını kazandı.

Futbolda bahis" soruşturması kapsamında ifade veren futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar hakkında "yurt dışına çıkmamak" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

13 ARALIK

Milli bilardocu Berkay Karakurt, 3 Bant Dünya Kupası'nın Mısır ayağında şampiyonluğa ulaştı.

16 ARALIK

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde, Volkan Demirel'den boşalan teknik direktörlük görevine Metin Diyadin getirildi.

FIFA tarafından verilen yılın en iyi erkek futbolcusu ödülünü, Paris Saint-Germain'in Fransız yıldızı Ousmane Dembele kazandı.

20 ARALIK

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade verdi.

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği veren Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

23 ARALIK

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti. Beşiktaş'ın gollerini Cerny attı.

24 ARALIK

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın uyuşturucu madde testi pozitif çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, kan ve saç örnekleri alınan şüphelilerle ilgili Adli Tıp Kurumunca rapor hazırlandı. Rapora göre, Saran'ın saç örneklerinde uyuşturucu testi pozitif çıktı. Saran'ın kan, idrar ve tırnak örneklerinde ise test sonucunun negatif olduğu tespit edildi.