Sporcu Adaylarına Off Sezonda Dikkat: Dinlenme Süresi Önemli

Sporcu Adaylarına Off Sezonda Dikkat: Dinlenme Süresi Önemli
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Atletik Performans Antrenörü Burak Hakan Bolat, altyapı liglerinin bitmesiyle birlikte sporcu adaylarının dikkat etmesi gereken dinlenme sürelerine dikkat çekti. 10 günden fazla tatil yapmanın, oyuncuların kazanımlarını olumsuz etkileyebileceğini vurguladı.

Altyapı liglerinin bitmesinin ardından futbolcu adayları yeni sezona hazırlanıyor. Atletik Performans Antrenörü Burak Hakan Bolat, genç sporcuların bu arayı doğru değerlendirilmesi gerektiğini aksi takdirde ciddi sakatlıklarla karşı karşıya kalınabileceğini söyledi.

Gelişim liglerinin bitmesinin ardından tatile giren akademi oyuncuları, yeni sezona hazırlanmak için özel antrenörler eşliğinde spor salonlarında yapıyor. Alt yapı oyuncularının doğru çalışması gerektiğine vurgu yapan Atletik Performans Antrenörü Burak Hakan Bolat da off sürecinde yapılan en büyük hatanın oyuncuların yeterli dinlenmeden antrenmanlara devam etmeleri olduğunu söyledi. Bolat, "Genç sporcularımız ve profesyonel elit A takımı oyuncularımız ile ilgili off sezonda yapılan en büyük hata dinlenmeden sezonu devam ettiriyor olmaları. Halihazırda malum ligler bittikten sonra bütün takımlar ara veriyor ve bu aralar alt yapılarda aşağı yukarı 2-2.5 ay sürse de A takım sporcularında 21 gün ile 1 ay arasında bir ara oluşuyor. Bu ara süreçlerde oyuncuların yaptığı en büyük hata da devam edip vücutlarındaki yükü daha da artırmaları. Biz öncelikli olarak programlamalarımızda en az 10 gün oyuncularımıza bir dinlenme periyodu veriyoruz. Sezonun bütün yoğunluğunu, yükünü dağıtıyoruz. 10 günün sonunda ise bilimsel araştırmalarla beraber yaptığımız testlerde oyuncularımızın eksiğini belirleyip tekrar bu eksikleri odaklanıyoruz" dedi.

"Sporcu adayları sezon bitince en fazla 10 gün izin yapmalı"

Liglere ara verilmesinin ardından sporcuların en fazla 10 gün izin yapması gerektiğini söyleyen Bolat, "Sezon arasında 10 günden fazla tatil yapılması durumunda sporcunun sezon içindeki bütün kazanımlarının aşağı gelir. Bu aşağı gelen kazanımlarda maalesef geride kalan sezonda yapılan bütün çalışmaları sıfırlayabilir. Bu riskle karşı karşıya kalıyor oyuncularımız. Bu yüzden biz ortalama süre belirliyoruz ve 10 günde kazanımların tamamı aşağı gelmeden yeniden bir önceki yüke yük ekleyerek sezona hazırlıyoruz. Sezona hazırlarken de yapılan en büyük hatalardan birisi, antrenörler oyuncuları tam hazır bir şekilde sezona sokuyor. Hiçbir zaman oyuncu tam dominant şekilde sezona girmemeli, en az yüzde 25'lik yüzde 30'luk takımsal formatta yapılacak antrenmanlara pay bırakılmalı. Bu pay nedir? Malumunuz yaz sezonu oyuncular döndüğünde bütün takımlar kamp yapar. Bu kampta oyunculara yüksek şiddetli yüklenmeler uygulanır. Bu yüksek şiddetli yüklemeleri siz oyuncuya tam gönderirseniz oyuncu maalesef sezonu tamamlayamaz duruma gelir. Sezon içinde yorgunluklar artar, sakatlıklar meydana gelir. Bu sakatlıkta oyuncunun kariyer planlamasında geri dönüşü olmayan noktalara sebep olabilir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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