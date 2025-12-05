Haberler

Spor Yazarı Alper Kınar: Galatasaray, Samsunspor'a puan vermez!

Spor Yazarı Alper Kınar: Galatasaray, Samsunspor'a puan vermez!
Güncelleme:
Spor Yazarı Alper Kınar, Galatasaray–Samsunspor maçı öncesi yaptığı değerlendirmede sarı-kırmızılıların karşılaşmanın mutlak favorisi olduğunu belirtti. Samsunspor'un form yükselişine rağmen Galatasaray'ın rahat kazanacağını söyleyen Kınar, "Galatasaray, Samsunspor'a puan vermez" diyerek güçlü bir iddiada bulundu.

SAMSUNSPOR'UN YÜKSELİŞİ VE THOMAS REIS' İN ETKİSİ

Alper Kınar, Samsunspor'un son haftalarda ligde dengeleri değiştiren bir takım haline geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Samsunspor dengeleri değiştirdiği için lige renk kattı."

Teknik direktör Thomas Reis'in kısa sürede takımla bütünleştiğini söyleyen Kınar, Samsunspor'un organizasyon gücünün arttığını vurguladı:

"Thomas Reis, Samsunspor ile bütünleşti ve takım oldular."

Kınar ayrıca Başkan Yüksel Yıldırım'a değinerek,

"Medyanın da etkisini arkasına alarak yürümeye çalışan bir Yüksel Yıldırım var." dedi.

"GALATASARAY BU MAÇI RAHAT GEÇER"

Karşılaşmanın favorisinin tartışmasız Galatasaray olduğunu söyleyen Alper Kınar, sarı-kırmızılıların eksiklerinin Samsunspor karşısında problem yaratmayacağını belirtti:

"Galatasaray'ın eksiklikleri Samsunspor karşısında sorun yaratmayacaktır."

Kınar, Galatasaray'ın bundan sonra temposunu giderek artıracağını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Galatasaray, Samsunspor'u çok rahat yener."

Ayrıca Fenerbahçe'nin liderlik stresini taşıyamadığını savunan deneyimli yorumcu,

"Fenerbahçe, liderlik stresini kaldırabilecek durumda değil." dedi ve Galatasaray'ın büyük maçlar sonrası kırılganlık dönemini atlattığını vurguladı:

"Galatasaray'ın Fenerbahçe'den sonra kırılganlık dönemi bitti ve yaralarını sardı."

Dilşad Özcan
Haberler.com / Spor
