Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı) Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Maçtan dakikalar (İlk yarı) 10. dakikada Ben Ouannes'in pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Eyyseric, rakibinden sıyrılıp çaprazdan çok sert vurdu, savunmaya çarpan top az farkla üstten kornere gitti. 22. dakikada Volkan Babacan'ın uzun pasında ceza sahasına giren ve sağdan son çizgiye inen Patryk Szysz, kale sahası önüne hareketlenen Aleksic'e bıraktı. Bu futbolcu düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi. 1-0 31. dakikada Mounir'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mahmut, müsait pozisyondaki Szysz'e çıkardı. Bu futbolcunun yerden gelişine şutunda kaleci Ertuğrul gole izin vermedi. 38. dakikada sol kanatta topla buluşan Mounir, rakibinden sıyrılıp ceza sahası içine girdi ve çaprazdan çok sert vurdu. Yan direkten dönen top ardından savunmaya çarpıp hız kaybetti ve Patryk Szysz boşta kalan meşin yuvarlağı sağ çaprazdan filelere gönderdi. 2-0 45+2. dakikada sol kanatta topla buluşa Ben Ouannes, sağdan bindiren Hajradinovic'e ortaladı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda top az farkla üstten dışarı gitti. Stat: Atatürk Olimpiyat Hakemler: Ali Palabıyık xx, Erdinç Sezertam xx, Mustafa Sönmez xx Başakşehir: Volkan Babacan xx, Junior Caiçara xx, Duarte xx, Epureanu xx, Lucas Lima xxx, Youssouf Ndayishimiye xx, Serdar Gürler xx, Danijel Aleksic xxx, Mahmut Tekdemir xxx, Mounir Chouiar xxx, Patryk Szysz xxx Yedekler: Muhammet Şengezer, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Berkay Özcan, Lucas Biglia, Deniz Türüç, Muhammet Arslantaş, Ömer Ali Şahiner, Ahmed Touba, Stefano Okaka Teknik Direktör: Emre Belözoğlu Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran x, Florent Hadergjonaj x, Jeffrey Bruma x, Recep Yemişçi x, Raoul Petretta x, Aytaç Kara x, Mamadou Fall x, Haris Hajradinovic x, Valentin Eysseric xx, Ben Ouanes x, Stephane Bahoken x Yedekler: Erdem Canpolat, Tunay Torun, Yunus Mallı, Ahmet Engin, Erdem Çetinkaya, Feyzi Yıldırım, Yasin Özcan, Bersant Celina, Turgay Gemicibaşı, Ali Demirel Teknik Direktör: Sami Uğurlu Goller: Aleksic (dk. 22), Szysz (dk. 38) (M.Başakşehir) Sarı kartlar: Mahmut Tekdemir, Ndayishimiye (M.Başakşehir), Hajradinovic (Kasımpaşa) - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Volkan Babacan Başakşehir Kasımpaşa Spor Haberler

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