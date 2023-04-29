Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Konyaspor, Trabzonspor'u ağırlıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Konyaspor, Trabzonspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada Bardhi'nin sağdan arka direğe doğru kullandığı kornerde Trezeguet sert vurdu. Kale önü sağ çaprazında bu topa dokunan Hamsik meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1
18. dakikada derin bir pasla savunma arkasına sarkan Trezeguet'nin ceza alanı içi sol çaprazından uzak direğe doğru yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.
28. dakikada Bakasetas'ın sağ çaprazdan direkt kaleye sert gönderdiği serbest vuruşta top üstten auta gitti.
34. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Pozuelo'nun vuruşunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi.
35. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında penaltı noktasına doğru gönderilen topa Diouf dokundu. Savunmaya da çarpan top direğin dibinden kornere çıktı.
37. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Moreno'nun penaltı noktasına doğru çevirdiği topa Diouf vurdu. Savunmaya çarpan top kale önünde Pozuelo'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
40. dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Bardhi'nin arka direğe gönderilen topu kontrol edip kaleye gönderdiği pozisyonda kaleci Sehic başarılı oldu.
45+5. dakikada Bakesatas'ın Soner'e yaptığı müdahale sonrası hakem Cihan Aydın VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izledi ve Bakasetas'a direkt kırmızı kart gösterdi.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Cihan Aydın xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Anıl Usta xx
Konyaspor: Sehic xx, Ahmet Oğuz xx, Uğurcan Yazğılı xx, Calvo xx, Guilherme xx, Soner Dikmen xx, Bouchalakis xx, Michalak x, Pozuelo xxx, Moreno xx, Diouf xx
Yedekler: Erhan Erentürk, Metehan Mert, Yasir Subaşı, Pavicic, Mahir Emreli, Kahraman Demirtaş, Oğulcan Ülgün, Mehmet Ali Büyüksayar, Bruno Paz, Cebrail Karayel
Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Doğucan Haspolat xx, Bartra xx, Hüseyin Türkmen xx, Eren Elmalı xx, Siopis xx, Hamsik xxx, Bardhi xx, Bakasetas x, Trezeguet xx, Umut Bozok xx
Yedekler: Taha Tepe, Hakan Aydın, Taha Altıkardeş, Gbamin, Gomez, Markovic, Arif Boşluk, Lahtimi, Emirhan Zaman
Teknik Direktör: Nenad Bjelica
Goller: Hamsik (dk. 12) (Trabzonspor), Pozuelo (dk. 37) (Konyaspor)
Kırmızı kart: Bakasetas (dk. 45+5) (Trabzonspor)
Sarı kart: Siopis (Trabzonspor) - KONYA