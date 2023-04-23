Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Konyaspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Konyaspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Konyaspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

74. dakika ceza sahası dışı sağ çaprazdan Eysseric'in sert vuruşunda kaleci Sehic'in müdahalesiyle, kale önünde Bahoken'e de çarpan top dışarı çıktı.

75. dakikada savunmanın arkasına atılan pasta ceza sahası içinde kaleci Günay ile karşı karşıya pozisyonda Mame Diouf'un vuruşunda Günay meşin yuvarlağı çeldi. Tekrar topu önünde bulan Diouf'un yaptığı vuruşta savunmada Ben Ouanes, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

90+2 dakikada Mounir'in pasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Eysseric, yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı gitti.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yasin Kol xx, Bahtiyar Birinci xx, Ogün Kamacı xx

Kasımpaşa: Günay Güvenç xx, Fabiano xx (Hadergjonaj dk. 71 x), Tarkan Serbest xx, Ryan Donk xx, Ben Ouanes xx, Aytaç Kara xx, Mikael Tırpan xx (Hajradonivic dk. 61 x), Valentin Eysseric xx, Mustafa Eskihellaç xx (Mounir Chouiar dk. 61 x), Mamodou Fall xx, Stephane Bahoken xx

Yedekler: Erdem Canpolat, Tunay Torun, Ahmet Engin, Gökhan Gül, Mickael Malsa, Yasin Özcan, Ali Demirel

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Konyaspor: Ibrahim Sehic xx, Ahmet Oğuz xx, Uğurcan Yazgılı xx, Calvo xx, Guilherme xx, Soner Dikmen xx (Cebrail Karayel dk. 90 ?), Andreas Bouchalakis xx, Robert Muriç x (Mahir Emreli dk. 39 xx), Alejandro Pozuelo xx (Bruno Paz dk. 64 x), Carlos Moreno xx (Konrad Michalak dk. 64 x), Mame Diouf xxx (Domagoj Pavicic dk. 89 ?)

Yedekler: Erhan Erentürk, Metehan Mert, Yasir Subaşı, Kahraman Demirtaş, Mehmet Ali Büyüksayar

Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic

Goller: Mamadou Fall (dk. 13) (Kasımpaşa), Calvo (dk. 29), Mame Diouf (dk. 45+6) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Mamadou Fall, Fabiano (Kasımpaşa), Calos Moreno (Konyaspor) - İSTANBUL

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