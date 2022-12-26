Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Beşiktaş: 1 (Maç Sonucu) Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK, Beşiktaş'ı konuk etti. Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK, Beşiktaş'ı konuk etti. Zorlu karşılaşma, Figueiredo ve Weghorst'un attığı karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. Maçtan dakikalar (İkinci yarı) 46. dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Cenk'in ortasında Weghorst'un kafa vuruşu çok az farkla dışarı çıktı. 49. dakikada sağ kanattan rakip kaleye yönelen Mustafa Eskihellaç'ın şutu Beşiktaş savunmasında Necip'ten döndü. 51. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Rosier'in çaprazdan kaleye sert vuruşunu kaleci Günay güçlükle savurdu. 53. dakikada Djilobodji'nin pasıyla rakip kaleye doğru ilerleyen Maxim'in ceza sahasına girmeden yerden çektiği şut az farkla yandan auta çıktı. 58. dakikada ceza sahası içine Furkan'ın gönderdiği pasa tek vuruş yapan Maxim'in şutu direğin yanından az farkla dışarı çıktı. 63. dakikada sol çizgiden Cenk Tosun'un penaltı noktasına ortasına Weghorst'un yaptığı kafa vuruşu üstten az farkla dışarı çıktı. 68. dakikada Muleka'nın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Weghorst'un sert şutu üstten auta çıktı. 71. dakikada Welinton ile girdiği ikili mücadelede topu kazan Figueiredo'nun rakip kaleye yöneldikten sonra uzak köşeye sert şutu ağlarla buluştu. 1-0 74. dakikada Beşiktaş'ın Masuaku ile kullandığı serbest vuruşta kaleye yönelen topu Günay güçlükle kornere çeldi. 83. dakikada Muleka'nın ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı şutta meşin yuvarlak yan filelerde kaldı. 85. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Redmond'un yerden sert şutunu Günay son anda kornere çeldi. 86. dakikada sol kanattan Masuaku'nun arka direğe ortasına kafa vuruşunu yapan Weghorst, meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru eşitledi. 1-1 90. dakikada Cenk Tosun'un ceza yayı üzerinde buluştuğu topa gelişine vuruşu az farkla dışarı çıktı. Stat: Gaziantep Kalyon Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Serkan Ok xx Gaziantep FK: Günay Güvenç xxx, Stelios Kitsiou xx, Ertuğrul Ersoy xx, Papy Djilobodji xx, Matej Hanousek xx (Halil İbrahim Pehlivan dk. 88 ?), Furkan Soyalp xx (Angelo Sagal dk. 72 x), Marko Jevtovic xx, Merkel xx, Maxim xxx, Mustafa Eskihellaç xxx (Arda Kızıldağ dk. 88 ?), Figueiredo xxx (Lazar Markovic dk. 77 x) Yedekler: Mustafa Burak, Alin Tosça, Valmir Veliu, Mirza Cihan, Ömürcan Artan, Luka Stankovski Teknik Direktör: Erol Bulut Beşiktaş: Mert Günok xx, Rosier xx, Welinton xx, Tayyip Talha xx, Umut Meraş xx (Masuaku dk. 66 x), Necip Uysal xx (Muleka dk. 66 x), Atiba xx (Salih Uçan dk. 46 x), Gedson xx, N'Koudou xx (Nathan Redmond dk. 46 x), Cenk Tosun xx, Weghorst xx Yedekler: Ersin Destanoğlu, Josef de Souza, Dele Alli, Emrecan Uzunhan, Kerem Atakan, Tayfur Bingol Teknik Direktör: Şenol Güneş Goller: Figueiredo (dk. 71) (Gaziantep FK) Weghorst (dk. 86) (Beşiktaş) Sarı kartlar: Günay Güvenç, Jevtovıc, Ertuğrul, Merkel (Gaziantep FK) N'Koudou, Salih Uçan (Beşiktaş) - GAZİANTEP Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Gaziantep FK Gaziantep Beşiktaş Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Beşiktaş: 1 (Maç Sonucu) - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.