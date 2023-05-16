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Spor Toto Süper Lig: D.G. Sivasspor: 0 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: D.G. Sivasspor: 0 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında D.G. Sivasspor, Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında D.G. Sivasspor, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısını golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Eysseric sol kanattan ceza sahası içerisine ortaladı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Fall'in şutunda kaleci Muammer topu çıkartmayı başardı.

23. dakikada ceza sahası içerisinde Caicedo'nun geri pasında Saiz topu kaleye göndermek istedi. Donk'un son anda yaptığı müdahale ile top dışarı çıktı.

33. dakikada ceza yayının solundan yapılan ortada ceza sahası içerisindeki Saiz kaleyi hedef aldı. Kaleci Günay parmak uçlarıyla topu çıkartmayı başardı.

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Ali Şansalan xx, Erdem Bayık xx, İbrahim Bozbey xx

D.G. Sivasspor: Muammer xx, Goutas xx, Camara xx, Alaaddin xx, Uğur xx, Charisis xx, Ulvestad xx, Saiz xxx, N'jie xx, Gradel xxx, Caicedo xx

Yedekler: Ali Şaşal, Appindangoye, Cofie, Robin Yalçın, Erdoğan, Emre, Hakan, Caner, James, Mehmet

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Kasımpaşa: Günay xx, Donk xx, Djilobodji xx, Hadergjonaj xx, Ouanes xx, Malsa xx, Aytaç xx, Fall xxx, Eysseric xxx, Chouiar xx, Koita xx

Yedekler: Emre, Silva, Tunay, Hajradinovic, Tarkan, Ahmet, Bahoken, Gökhan, Berat, Yasin

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Sarı kartlar: Goutas, Ulvestad (D.G Sivasspor) - SİVAS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kasımpaşa Sivasspor Sivas Spor Haberler

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