Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 4 Corendon Alanyaspor: 2 (Maç sonucu)
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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Adana Demirspor, konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 4-2 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Adana Demirspor, konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 4-2 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
54. dakikada Belhanda'nın pasıyla topla buluşan Rodrigues'in ceza sahasına ortasında iyi yükselen Cherif Ndiaye'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
56. dakikada Belhanda'nın pasıyla sağ kanattan rakiplerine geçerek ceza sahasına giren Yusuf'un şutunda top filelerle buluştu. 3-2
66. dakikada Rodrigues'in soldan pasında ceza sahası içinde Belhanda gelişine yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 4-2
74. dakikada ceza alanı çizgisi üzerinde Eduardo'nun sert şutunda top direkten döndü.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Süleyman Özay xx, Bilal Gölen xx
Adana Demirspor: Ertaç xx, Svensson xx, Barrios xx, Semih xx, Rodrigues xx (Abdurrahim dk. 86 ?), Stambouli xx (Gökhan dk. 75 x), Badou Ndiaye xx, Yusuf Sarı xx (Yusuf Erdoğan dk. 90 ?), Onyekuru xx (Furkan dk. 84 ?), Belhanda xx (Gulbrandsen dk. 85 ?), Cherif Ndiaye xx
Yedekler: Vedat Karakuş, Yıldırım Mert Çetin, Manev, İsmail Cokçalış
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Corendon Alanyaspor: Runarsson x (Yusuf dk. 35 x), Furkan xx, Rassoul xx, Balkovec xx, Pereira xx, Leroy Fer xx (Eduardo dk. 46 x), Doumbia xx (Lusamba dk. 70 x) Umut Güneş xx, Efecan xx, Cavaleiro xx (Oğuz dk. 85 ?), Koulouris xx (Erencan dk. 70 x)
Yedekler: Ahmet Gülay, Ümit Akdağ, Fatih Aksoy, Candeias, Feddal
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Goller: Cherif Ndiaye (dk. 18), Belhanda (dk. 45+5 ve 66), Yusuf (dk. 56) (Adana Demirspor), Koulouris (dk. 11), Efecan (dk.45+ 11 pen.) (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Svensson (Adana Demirspor), Furkan, Koulouris (Corendon Alanyaspor) - ADANA