Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 13. hafta mücadelesinde Spor Toto, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın setleri 22-25, 25-20, 19-25 ve 23-25 şeklinde sonuçlandı.

Salon: İBB Cebeci

Hakemler: Erdal Akıncı, İbrahim Acar

İstanbul Büyükşehir Belediyespor : Halil İbrahim Yücel, Cemal Özgür, Gunter, Bardarov, Selim Yıldız, Özgür Benzer (Fatih Yörümez, Batu Akbaba, Nascimento, Eyüp Demirbiler)

Spor Toto: Orçun Ergün, Ivovic, Mustafa Koç, Jaime, Camejo, Emin Gök (Beytullah Hatipoğlu, Burak Mert, Doğan Karakoç, İzzet Ünver, Hakkı Çapkınoğlu)

Setler: 22-25, 25-20, 19-25, 23-25

Süre: 118 dakika (30, 27, 28, 33)

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 13. haftasında Spor Toto, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

