Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 13. hafta mücadelesinde Spor Toto, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın setleri 22-25, 25-20, 19-25 ve 23-25 şeklinde sonuçlandı.
Salon: İBB Cebeci
Hakemler: Erdal Akıncı, İbrahim Acar
İstanbul Büyükşehir Belediyespor : Halil İbrahim Yücel, Cemal Özgür, Gunter, Bardarov, Selim Yıldız, Özgür Benzer (Fatih Yörümez, Batu Akbaba, Nascimento, Eyüp Demirbiler)
Spor Toto: Orçun Ergün, Ivovic, Mustafa Koç, Jaime, Camejo, Emin Gök (Beytullah Hatipoğlu, Burak Mert, Doğan Karakoç, İzzet Ünver, Hakkı Çapkınoğlu)
Setler: 22-25, 25-20, 19-25, 23-25
Süre: 118 dakika (30, 27, 28, 33)
