Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 12. haftasında Spor Toto, sahasında Gaziantep Gençlikspor'u 3-1 yenerek 7. galibiyetini elde etti. Gaziantep Gençlikspor ise 9. mağlubiyetini yaşadı.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Burhan İlhan, Ali Sarıkuzu
Spor Toto: Emin Gök, Muhammed Kaya, Camejo, Mustafa Koç, Jaime, İzzet Ünver (Beytullah Hatipoğlu, Burak Mert, Melih Sıratça, Orçun Ergün)
Gaziantep Gençlikspor: Lescov, Hamdi Erkan, Yusuf Emre Güler, Bohme, Nazar Hetman, Uğur Okay (Deniz İvgen, Aslan Ekşi, Muhammet Ertuğrul, Yusuf Eken, Halil İbrahim Kurt)
Setler: 25-15, 25-20, 22-25, 25-22
Süre: 104 dakika (25, 24, 24, 31)
