Spor Toto 1. Lig: Pendikspor: 1 Altay: 0 Spor Haberleri Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında Pendikspor, Altay'ı konuk etti. Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında Pendikspor, Altay'ı konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Maçtan dakikalar 4. dakikada savunma arkasına hareketlenen Nikolics, ceza sahası içinde yaptığı vuruşta top az farkla dışarı gitti. 13. dakikada Mesut'a baskı yaparak topu kazanan Ceyhun Gülselam topla ilerleyerek ceza sahası dışından yaptığı şutta meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti. 31. dakikada Erdem Özgenç'in sağ çaprazdan arka direğe yaptığı ortaya Regattin'in kafa vuruşunda kaleye paralel giden topu savunma uzaklaştırdı. 43. dakikada topu kazanarak atağa kalkan Zeki Yıldırım rakibini geçerek, ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Burak gole izin vermedi. 71. dakikada Regattin'in sağ taraftan ceza sahası içine ortasında Nikolics'ten sekerek altıpas üzerinde boşta kalan topu Tolga Ünlü uzaklaştırdı. 78. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Görkem'in pasında sol çaprazdan topa hareketlenen Ugrai kaleciyle karşı karşıya yerden yaptığı vuruşta, kaleci Ozan ayaklarıyla meşin yuvarlağı oyuna alanına çeldi. 86. dakikada Gökcan Kaya'nın ceza yayı üzerinden yerden vuruşunda top kaleci Ozan'ın sağından az farkla dışarı gitti. 90+6. dakikada sol çaprazdan ceza sahası içine giren Ugrai, ön direğe yaptığı ortada Görkem kalecinin üzerinden yaptığı aşırtma vuruş kaleye paralel giderken, savunma topu uzaklaştırdı. 90+8. dakikada Erdem Özgenç'in ortasında Görkem Bitin'in penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0 Stat: Pendik Hakemler: Tarık Güldal xx, Mehmet Ali Akkor xx, Murat Şener xx Pendikspor: Burak Öğür xx, Erdem Özgenç xxx, Murat Akça xx, Hasan Hatipoğlu xx (Muhammed Akarslan dk. 60 xx), Ferhat Öztorun xx (Erhan Kara dk. 60 xx), Mesut Özdemir xx, Khaly Thiam xx, Leandro Kappel x (Gökcan Kaya dk. 46 xx), Adrien Regattin xx, Ali Han Tunçer xx (Roland Ugrai dk. 60 xx), Nikolics xx (Görkem Bitin dk. 73 xxx) Yedekler: Murat Akşit, Enes Keskin, Berkay Sülüngöz, Arda Aksoy, Umut Yaşar Keçeci Teknik Direktör: Osman Özköylü Altay: Ozan Evrim Özenç xx, Tolga Ünlü xx, Kutay Yokuşlu xx, İbrahim Öztürk xx, Björkander xx, Efe Sarıkaya xx, Salih Sarıkaya xx (Mohammad Naderi dk. 90+4 ?), Zeki Yıldırım xx, Ceyhun Gülselam xx, Mehmet Gündüz xx (Paixao dk. 67 xx), Eren Erdoğan xx (Yusuf Tekin dk. 83 ?) Yedekler: Eren Karataş, Nurettin Küçükdeniz, Murat Uluç, Tugay Gündem, Ege Parmaksız, Caner Baycan, Özgür Özkaya Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu Gol: Görkem Bitin (dk. 90+8) (Pendikspor) Sarı kartlar: Hasan Hatipoğlu, Osman Özköylü (Pendikspor), Eren Erdoğan, Ceyhun Gülselam, Efe Sarıkaya (Altay) - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Ceyhun Gülselam Pendikspor Altay Spor Haberler

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