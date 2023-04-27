Spor Toto 1. Lig'de son 4 hafta heyecanı yaşanacak

Yılport Samsunspor'un şampiyonluğu garantilediği, Altaş Denizlispor'un ise veda etmesinin kesinleştiği Spor Toto 1. Lig'de son 4 haftada doğrudan Süper Lig'e yükselecek ikinci takımla play-off ve düşme hattı ortaya çıkacak.

Yılport Samsunspor'un şampiyonluğu garantilediği, Altaş Denizlispor'un ise veda etmesinin kesinleştiği Spor Toto 1. Lig'de son 4 haftada doğrudan Süper Lig'e yükselecek ikinci takımla play-off ve düşme hattı ortaya çıkacak.

Ligi ilk sırada bitirmeyi garantileyen Yılport Samsunspor'un ardından doğrudan Süper Lig'e yükselecek ikinci takım için Çaykur Rizespor, son 4 haftaya 5 puanlık avantajla giriyor.

Ligde 63 puana sahip 2. sıradaki Çaykur Rizespor, 58'er puanı bulunan Pendikspor ve bir maçı fazla Eyüpspor'un önünde yer alıyor. Bu ekiplerin kalan müsabakaları şöyle:

Çaykur Rizespor: Pendikspor (D), Tuzlaspor, Göztepe (D), Altınordu

Pendikspor: Çaykur Rizespor, Sakaryaspor (D), Beyçimento Bandırmaspor, Manisa FK (D)

Eyüpspor: Tuzlaspor (D), Bay, Dyorex Boluspor (D), Ankara Keçiörengücü

Play-off

Bu sezon değişen statüyle 3. sıradaki ekibin doğrudan play-off finaline yükseleceği ligde, dördüncülükten yedinciliğe sıralanan takımlar, öncelikle final vizesi almaya çalışacak.

İkinci sıra için iddiasını sürdüren 3 takımın yanı sıra 56 puanlı Sakaryaspor, 55 puana sahip Bodrumspor ve 54 puanı bulunan Göztepe, son 4 haftaya play-off barajında girdi. Bu ekiplerden Göztepe, bu hafta ligden çekilen Adanaspor'la karşılaşacağı için haftayı 3 puanla kapatacak.

Göztepe'yi 4 puan geriden takip eden Ankara Keçiörengücü, kalan 4 haftanın 2'sinde Adanaspor ve Yeni Malatyaspor'la karşılaşacağı için bu müsabakalarda üçer puan alacak.

Düşme hattı

Altaş Denizlispor'un veda ettiği Spor Toto 1. Lig'den bir takım daha düşecek.

28 puanla düşme hattında bulunan Gençlerbirliği, son 4 haftaya 33'er puana sahip Erzurumspor FK, Altay ve Altınordu'nun beşer puan gerisinde giriyor.

Bu takımların kalan müsabakaları şöyle:

Erzurumspor FK: Sakaryaspor, Gençlerbirliği, Altınordu (D), Dyorex Boluspor

Altay: Dyorex Boluspor (D), Altaş Denizlispor, Bay, Tuzlaspor

Altınordu: Beyçimento Bandırmaspor, Bodrumspor (D), Erzurumspor FK, Çaykur Rizespor (D)

Gençlerbirliği: Bodrumspor, Erzurumspor FK (D), Sakaryaspor, Beyçimento Bandırmaspor (D)

Puan durumu

Ligde yarın başlayacak 35. hafta müsabakalarından önce puan durumu şöyle: