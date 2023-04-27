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Spor Toto 1. Lig'de son 4 hafta heyecanı yaşanacak

Spor Toto 1. Lig'de son 4 hafta heyecanı yaşanacak

Spor Haberleri

Yılport Samsunspor'un şampiyonluğu garantilediği, Altaş Denizlispor'un ise veda etmesinin kesinleştiği Spor Toto 1. Lig'de son 4 haftada doğrudan Süper Lig'e yükselecek ikinci takımla play-off ve düşme hattı ortaya çıkacak.

Yılport Samsunspor'un şampiyonluğu garantilediği, Altaş Denizlispor'un ise veda etmesinin kesinleştiği Spor Toto 1. Lig'de son 4 haftada doğrudan Süper Lig'e yükselecek ikinci takımla play-off ve düşme hattı ortaya çıkacak.

Ligi ilk sırada bitirmeyi garantileyen Yılport Samsunspor'un ardından doğrudan Süper Lig'e yükselecek ikinci takım için Çaykur Rizespor, son 4 haftaya 5 puanlık avantajla giriyor.

Ligde 63 puana sahip 2. sıradaki Çaykur Rizespor, 58'er puanı bulunan Pendikspor ve bir maçı fazla Eyüpspor'un önünde yer alıyor. Bu ekiplerin kalan müsabakaları şöyle:

Çaykur Rizespor: Pendikspor (D), Tuzlaspor, Göztepe (D), Altınordu

Pendikspor: Çaykur Rizespor, Sakaryaspor (D), Beyçimento Bandırmaspor, Manisa FK (D)

Eyüpspor: Tuzlaspor (D), Bay, Dyorex Boluspor (D), Ankara Keçiörengücü

Play-off

Bu sezon değişen statüyle 3. sıradaki ekibin doğrudan play-off finaline yükseleceği ligde, dördüncülükten yedinciliğe sıralanan takımlar, öncelikle final vizesi almaya çalışacak.

İkinci sıra için iddiasını sürdüren 3 takımın yanı sıra 56 puanlı Sakaryaspor, 55 puana sahip Bodrumspor ve 54 puanı bulunan Göztepe, son 4 haftaya play-off barajında girdi. Bu ekiplerden Göztepe, bu hafta ligden çekilen Adanaspor'la karşılaşacağı için haftayı 3 puanla kapatacak.

Göztepe'yi 4 puan geriden takip eden Ankara Keçiörengücü, kalan 4 haftanın 2'sinde Adanaspor ve Yeni Malatyaspor'la karşılaşacağı için bu müsabakalarda üçer puan alacak.

Düşme hattı

Altaş Denizlispor'un veda ettiği Spor Toto 1. Lig'den bir takım daha düşecek.

28 puanla düşme hattında bulunan Gençlerbirliği, son 4 haftaya 33'er puana sahip Erzurumspor FK, Altay ve Altınordu'nun beşer puan gerisinde giriyor.

Bu takımların kalan müsabakaları şöyle:

Erzurumspor FK: Sakaryaspor, Gençlerbirliği, Altınordu (D), Dyorex Boluspor

Altay: Dyorex Boluspor (D), Altaş Denizlispor, Bay, Tuzlaspor

Altınordu: Beyçimento Bandırmaspor, Bodrumspor (D), Erzurumspor FK, Çaykur Rizespor (D)

Gençlerbirliği: Bodrumspor, Erzurumspor FK (D), Sakaryaspor, Beyçimento Bandırmaspor (D)

Puan durumu

Ligde yarın başlayacak 35. hafta müsabakalarından önce puan durumu şöyle:

Takımlar OGBMAYAv.P
1. Yılport Samsunspor32209362243869
2. Çaykur Rizespor321712355272863
3. Pendikspor321610653292458
4. Eyüpspor33177938271158
5. Sakaryaspor331821354431156
6. Bodrumspor32167951312055
7. Göztepe321661037261154
8. Ankara Keçiörengücü321481052421050
9. Beyçimento Bandırmaspor32148104851-350
10. Manisa FK32131094640649
11. Dyorex Boluspor32139104142-148
12. Tuzlaspor32114173843-537
13. Erzurumspor FK3299144046-633
14. Altay3399153947-833
15. Altınordu3296173852-1433
16. Gençlerbirliği3277184052-1228
17. Adanaspor3267193264-3225
18. Altaş Denizlispor3255222862-3417
19. Yeni Malatyaspor3347222272-5016

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor

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