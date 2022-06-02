Spor Toto 1.lig'de final zamanı! Süper Lig'e yükselecek son takım belli oluyor - Haberler

Spor Toto 1.Lig'de ilk ilk iki sırada yer alan MKE Ankaragücü ile Bereket Sigorta Ümraniyespor doğrudan Süper Lig'e yükselen takımlar oldu. Süper Lig'e yükselecek son ekip ise bu akşam belli oluyor.

PLAY-OFF FİNALİ SAAT KAÇTA ? HANGİ KANALDA ?

Royal Hastanesi Bandırmaspor ile İstanbulspor arasında oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Kritik mücadeleye Kocaeli Stadı ev sahipliği yapacak.

Müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

BANDIRMASPOR BİR İLKİN PEŞİNDE

Royal Hastanesi Bandırmaspor, Spor Toto 1. Lig'in normal sezonu 3. sırada bitirerek play-off oynama hakkı elde etti. Yarı finalde Eyüpspor'a ilk maçta 1-0 mağlup olan Royal Hastanesi Bandırmaspor, rövanş mücadelesinde rakibini 3-0 yenerek finale yükseldi.

Süper Lig tecrübesi bulunmayan Royal Hastanesi Bandırmaspor, play-off'ta tarihinde ilk kez mücadele etme başarısı gösterdi. 1965'te kurulan genelde 2 ve 3. liglerde yer alan Bandırmaspor, 2015-2016 sezonu sonunda 1. Lig'e yükseldi. Bir sonraki sezon 1. Lig'de 17. sırada yer alarak tekrar alt lige düşen Bandırmaspor, 2019-2020'de yeniden 1. Lig vizesi aldı. Son 2 sezonda 1. Lig'de yer alan Bandırmaspor, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etme hakkı için İstanbulspor'un karşısına çıkacak.

İSTANBULSPOR'DA HEDEF 17 YIL SONRA SÜPER LİG

Ligin normal sezonunu 4. sırada tamamlayan İstanbulspor, yarı finalde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile final için karşı karşıya geldi. Deplasmandaki karşılaşmayı 4-2 kazanan İstanbulspor, evindeki ikinci maçta rakibine 1-0 yenilmesine rağmen adını finale yazdırmayı başardı.

Süper Lig'de son olarak 2004-2005 sezonunda yer alan İstanbulspor, 23 sezon mücadele ettiği ligde 756 maça 237 galibiyet, 229 beraberlik ve 290 yenilgi yaşadı.

2004-2005 sezonunda 17. sırada yer alarak Süper Lig'den düşen İstanbulspor, TFF 3. Lig'e kadar geriledi. 5 sezon TFF 3. Lig'de mücadele eden İstanbulspor, 2017-2018'de Spor Toto 1. Lig'e kadar yükseldi.