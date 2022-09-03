Spor Toto 1. Lig: Bodrumspor: 3 Eyüpspor: 0 Spor Haberleri Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Bodrumspor evinde karşılaştığı Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti. Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Bodrumspor evinde karşılaştığı Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti. Maçtan dakikalar 20. dakikada Bodrumspor ceza yayı içinden serbest vuruş kazandı. Topu başına geçen Kenan Özer, topu auta yolladı. 29. dakikada rakip ceza sahasına giren Celal Dumanlı, rakibin müdahalesiyle yerde kaldı. Bu pozisyonda VAR'a giden hakem, beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Üzeyir Ergün, topu ağlarla buluşturdu. 1-0 34. dakikada ceza sahasına ilerleyen Celal'in sert şutunda kaleci Harun topu çeldi. Dönen topu Recep Aydın tamamladı. 2-0 86. dakikada Adis Jahovic, ceza sahası içinde yerde kalınca hakem Adem Cinek penaltı kararı verdi. 90. dakikada beyaz noktanın başına geçen Jahovic, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-0 Stat: Bodrum İlçe Hakemler: Adem Cinek xx, Murat Şener xx, Burak Cansız xx Bodrumspor: Ali xx, Erkan xx (Abdurrahman dk. 90 ?), Süleyman Özdamar xxx, Samet xx, Kenan xx, Üzeyir xxx, Onur xxx, Celal xxx (Adis dk. 74 xx), Bahadır xx (Süleyman Güneş dk. 63 xx), Cenk xx, Recep xx (Musah dk. 90 ?) Yedekler: Bahri Tosun, Yekta Kurtuluş, Mert Çayır, Musa Aktaş, Ali Aytemur Teknik Direktör: İsmet Taşdemir Eyüpspor: Harun x, Erdem x (Ezeh dk. 46 x), Luccas Claro x (Fethi dk. 32 x), Alpaslan x, Sinan xx (Umut dk. 68 x), Mehmet x, Pa Amat x, İbrahim x (Recep Niyaz dk. 46 x), Berkan x, Emeka x, Stephane x (Bekir dk. 46 x) Yedekler: Cengiz Köseer, Ahmet Yazar, Arda Yumurtacı, Can Bayırkan, Ahmet Özkaya, Bekir Yılmaz Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez Goller: Üzeyir (dk. 31 pen.), Recep (dk. 34), Jahovic (dk. 90 pen.) (Bodrumspor) Kırmızı kartlar: Mehmet Murat Uçar (dk. 89), Alpaslan Öztürk (dk. 90) (Eyüpspor) Sarı kartlar: İbrahim, Alpaslan, Harun (Eyüpspor) Cenk, Kenan, Adıs (Bodrumspor) - MUĞLA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Kenan Özer Eyüpspor Spor Haberler

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