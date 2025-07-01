Spor Spikeri Sabri Ugan için Anma Töreni Düzenlendi

Spor Spikeri Sabri Ugan için Anma Töreni Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vefat eden spor spikeri Sabri Ugan için Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde düzenlenen anma töreninde, Ugan'ın meslek hayatı, dostlukları ve kişiliği vurgulandı. Cenaze namazı sonrası naaşı memleketi Sakarya'ya gönderildi.

Vefat eden spor spikeri Sabri Ugan için Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde (TSYD) tören düzenlendi. Ugan'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere memleketi Sakarya'ya gönderildi.

İki gün önce, 62 yaşında vefat eden spor basınının tanınan isimlerinden Sabri Ugan için TSYD Levent Tesisleri'nde anma töreni düzenlendi. Törene Ugan'ın ailesinin yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, merhumun gazeteci dostları ve sevenleri katıldı.

Törende konuşma yapan Veli Ozan Çakır, Sabri Ugan'la birçok organizasyonda çalışma fırsatı yakaladığını belirterek, "Beraber olduğumuz tüm anlarda güler yüzlüydü. Kendisi işini en iyi şekilde yapıyordu. Çevresindekileri de işini en iyi şekilde yapması için motive ediyordu. Meslek hayatındaki duruşuyla, efendiliğiyle ve güler yüzüyle çok olumlu izler bıraktı. Herkesin sevgisini ve saygısını kazandı. Bir akademisyen olarak üniversiteli gençlerin kendisini ne kadar sevdiğine şahit oldum. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sabri Ugan'ın oğlu Doruk Ugan ise babasıyla çok güzel bir ilişkisi olduğunu dile getirerek, "Meslektaşlarına nasıl dokunduğunu anlatıyorlar. Bu kalabilecek en güzel şeydir. Umarım ona iyi bir yol arkadaşlığı yapmışımdır. Hastalık sürecinde de böyle oldu. Ona sadece hikayesine eşlik etmek istediğimi söyledim. Son ana kadar da öyle oldu. Bana çok güzel şeyler öğretti." diye konuştu.

Sabri Ugan için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Ugan'ın cenazesine eski futbolculardan Suat Kaya ve Kerem İnan ile eski hakem Mete Kalkavan da katıldı.

Ugan'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından defin için memleketi Sakarya'ya götürüldü.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Leman'ın skandal karikatürüne sert tepki: Alçakça bir provokasyondur

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Leman'ın skandal karikatürüne sert tepki
81 ile acil kodlu yazı: Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı

Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı
Muhammed Yakut'un ölümüne ilişkin detaylar netleşmeye başladı! İşte son sözleri

Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili yeni detaylar! İşte son sözleri
Meksika'da kan donduran keşif! 383 ceset bulundu

İhbar üzerine binaya giren ekipler 383 ceset ele geçirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otoyolda korkunç manzara! Kafalarını kesip köprüye astılar

Otoyolda korkunç manzara! Kafalarını kesip köprüye astılar
Fenerbahçe'nin transferi için anlaştığı Jhon Duran, İstanbul'a geldi

Dünyaca ünlü yıldız Fenerbahçe'de! İşte İstanbul'dan ilk görüntü
Bakan Işıkhan en düşük emekli maaşına zam müjdesini verdi! İşte masadaki rakamlar

En düşük emekli maaşına zam müjdesi! İşte masadaki rakamlar
Safiye Soyman ve Faik Öztürk, Bodrum'da lahmacun ve kebap için gelen fiyata tepki gösterdi

Bodrum'da lahmacun ve adana yediler, gelen fiyata inanamadılar
Hakan'dan Lautaro Martinez'e bomba yanıt: Tarih dimdik duranları hatırlar

Hakan'dan Lautaro Martinez'e bomba yanıt
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Tunç Soyer dahil onlarca kişi gözaltında

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Tunç Soyer gözaltında
Oyuncu Yücel Erten İzmir Büyükşehir Belediyesi operasyonunda gözaltına alındı

Yolsuzluk operasyonunda ünlü oyuncu gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.