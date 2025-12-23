Spor Spikeri Berke Kosova: Orkun ve Kerem derbinin kaderini belirleyecek

Ziraat Türkiye Kupası 1. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Beşiktaş derbisi öncesinde D-Smart Spor Spikeri Berke Kosova dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Derbinin sürprize açık bir karşılaşma olacağını vurgulayan spiker, Beşiktaş'ın oyun yapısı, Sergen Yalçın'ın alacağı kararlar ve Orkun Kökçü ile Kerem Aktürkoğlu'nun performanslarının maçın sonucunu doğrudan etkileyebileceğini ifade etti. Kupada erken aşamada oynanacak bu derbinin, iki takım açısından da psikolojik etkiler bırakabileceği belirtildi.

DERBİ SÜRPRİZE AÇIK, BEŞİKTAŞ'TA YARATICILIK SORUNU

D-Smart Spor spikeri, Fenerbahçe–Beşiktaş derbisinin klasik lig derbilerinden farklı olarak çok daha sürprize açık bir yapıda olduğunu dile getirdi. Beşiktaş'ın oyuna yaratıcılık katan isimler konusunda eksikler yaşadığını belirten spiker, siyah-beyazlıların öne geçtiği maçlarda puan kaybetme konusunda ligin en dikkat çeken takımlarından biri olduğuna vurgu yaptı.

Bu durumun Beşiktaş adına ciddi bir kırılganlık yarattığını ifade eden spiker, özellikle derbi gibi yüksek tempolu ve baskılı maçlarda skor üstünlüğünün korunamamasının büyük risk oluşturduğunu söyledi. Kupada alınacak olası bir mağlubiyetin Beşiktaş için sadece sportif değil, psikolojik anlamda da ağır sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

"ORKUN KÖKÇÜ VE KEREM AKTÜRKOĞLU DERBİNİN KADERİNİ BELİRLEYEBİLİR"

Karşılaşmada bireysel performansların ön plana çıkacağını belirten D-Smart Spor Spikeri, Orkun Kökçü'nün derbinin "kader adamı" olabileceğini söyledi. Orkun'un oyun kurma becerisi, temposu ve kritik anlarda sorumluluk alabilen yapısının maçın gidişatını değiştirebileceği ifade edildi.

Kerem Aktürkoğlu'nun da hücum hattındaki etkisine dikkat çeken spiker, iki oyuncunun performanslarının doğrudan skora yansıyabileceğini belirtti. "Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu maçın kaderini belirleyecek" değerlendirmesinde bulunan spiker, Fenerbahçe'de ise Asensio'nun uzun yıllardır aranan yıldız profiline karşılık geldiğini ve maçın kilidini açabilecek bir isim olduğunu dile getirdi.

SERGEN YALÇIN'IN TERCİHLERİ VE ORTA SAHA KRİTİĞİ

Derbinin sonucunu belirleyecek en önemli faktörlerden birinin Sergen Yalçın'ın alacağı taktik kararlar olduğunu vurgulayan D-Smart Spor spikeri, özellikle orta saha kurgusuna dikkat çekti. Beşiktaş'ın Salih, Orkun ve Cerny üçlüsüyle orta sahaya çıkması halinde ciddi sorunlar yaşayabileceğini belirten spiker, bu tercihin savunma dengesini zayıflatabileceğini ifade etti.

Kupada sürpriz sonuçların her zaman mümkün olduğunu söyleyen spiker, alt lig takımlarının yaratabileceği beklenmedik sonuçların turnuvayı daha heyecanlı hale getirdiğini de sözlerine ekledi. Ancak Fenerbahçe–Beşiktaş derbisinde gözlerin tamamen Sergen Yalçın'ın hamlelerinde ve sahadaki yıldız isimlerin performansında olacağı vurgulandı.