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SPOR Milli basketbolcu Nilay Aydoğan, son yolculuğuna uğurlandı

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SPOR Milli basketbolcu Nilay Aydoğan, son yolculuğuna uğurlandıSezer AFŞAR - Ali DANAŞ İSTANBUL, (DHA)- Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde etkili olan depremde hayatını kaybeden milli basketbolcu Nilay Aydoğan, toprağa verildi.

SPOR Milli basketbolcu Nilay Aydoğan, son yolculuğuna uğurlandı

Sezer AFŞAR - Ali DANAŞ İSTANBUL, (DHA)- Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde etkili olan depremde hayatını kaybeden milli basketbolcu Nilay Aydoğan, toprağa verildi.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Çankaya Üniversitesi forması giyen Nilay Aydoğan, milli maçlar dolayısıyla lige verilen arada babaannesini ziyaret etmek için Malatya'ya gitti. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde hissedilen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlere Malatya'da yakalanan Aydoğan ve babaannesinin içinde bulunduğu bina yıkıldı. Göçük altında kalan Aydoğan ve babaannesinin cansız bedenlerine dün ulaşıldı. Hayatını kaybeden milli basketbolcu için İstanbul Bahçelievler Şehit Yaşar Musaoğlu Camii'nde ikindi namazına müteakiben cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına; Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Başkan Vekili Ömer Onan, TBF yönetim kurulu üyeleri, milli basketbolcular, Aydoğan ailesinin yakınları, Nilay Aydoğan'ın arkadaşlarının yanı sıra merhumenin takım arkadaşları katıldı.

Nilay Aydoğan'ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Kasımpaşa Kulaksız Mezarlığı'na götürüldü.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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