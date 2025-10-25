Haberler

Spor Medyasının Duayeni Faik Çetiner Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Türk spor medyasının önemli isimlerinden Faik Çetiner, 69 yaşında kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Çetiner için taziye mesajı yayınladı.

TÜRK Spor medyasının usta isimlerinden Faik Çetiner 69 yaşında hayatını kaybetti.

1956'da İstanbul'da doğan Faik Çetiner 1975 yılında Tercüman Gazetesi'yle spor medyasına adım attı. Takip eden yıllarda Kanal 6 ekranlarında hazırlayıp sunduğu Bizim Stadyum isimli programla dikkat çeken Çetiner, sonraki yıllarda programını HBB, ATV, TRT 1, Flash TV, Cine5, Kanaltürk, TV8, Habertürk ve Ekotürk ekranlarında sürdürdü. Son olarak Fanatik gazetesinde köşe yazarlığı yapan Çetiner 2023 yılında kalp krizi geçirerek by-pass ameliyatı olmuştu.

BAKAN BAK'TAN FAİK ÇETİNER İÇİN TAZİYE MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden spor yazarı Faik Çetiner için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Bak, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Spor basınının değerli ismi, duayen gazeteci Faik Çetiner'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhum Faik Çetiner'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, medya ve spor camiasına başsağlığı diliyorum"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
