Spor Güvenliği Çalıştayı Başladı

SPOR Güvenliği Çalıştayı Riva'daki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde başladı. Üç gün sürecek ve İçişleri Bakanlığı koordinesinde düzenlenen toplantıda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yanı sıra Süper Lig, 1'inci Lig, 2'nci ve 3'üncü Lig kulüplerinin başkanları ve idarecileri katıldı.

Burada bir konuşma yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Geçen yıl 510 müsabakada işlem tesis edildi. Olaylara karışan 6 bin 818 şahıs hakkında, 6222 sayılı 'Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun' kapsamında yasal işlem yapıldı." dedi.

'SPOR DÜŞMAN YARATMAZ DOSTLUK ÜRETİR'

Bakan Yerlikaya, "Türkiye, genç bir nüfusa sahip. Ülke nüfusumuzun yaklaşık yüzde 15'i gençlerden, yani 15-24 yaş aralığından oluşuyor. Bu büyük gençlik potansiyelinin sporla buluşması, sadece bir sosyal faaliyet değil;aynı zamanda barışın, birliğin, kardeşliğin ve geleceğin inşasıdır. Spor; bedeni güçlendirdiği kadar ruhu da olgunlaştıran, Toplumun farklı kesimlerini aynı tribünde buluşturan, Saygıyı, centilmenliği, azmi ve disiplini öğreten, evrensel bir değerdir. Spor; sadece hız, kuvvet ve zaferle ölçülen bir yarış değildir. Spor, önce ahlaktır, önce saygıdır. Rakibe, hakeme, tribündeki insanlara, en önemlisi de oyunun ruhuna saygıdır. Saygının olmadığı yerde spor, sadece sert bir rekabete dönüşür. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi, "Spor, insanın fıtratından doğan rekabet duygusunun, medeni bir şekilde ifadesidir." İşte bu nedenle biz, gençlerimize sadece sporun kurallarını değil; sporun ruhunu da öğretmek zorundayız.Sporun ruhuna yakışan bir rekabet ortamı, tribünlerde saygı ve coşkunun hakim olduğu müsabakalar için,el birliğiyle çalışmak zorundayız.Biz, sadece kazananı alkışlayan değil, centilmenliği ayakta selamlayan bir toplumuz, öyle olmalıyız. Buradan bütün genç kardeşlerimize sesleniyorum. Asıl şampiyonluk, kupayı kaldırmakta değil, rakibine saygı gösterdiğin o anda gizlidir. Spor düşman yaratmaz, dostluk üretir. Birlik duygusu üretir. ve unutmayın, kazanmak bir sonuçtur; ama saygı, daima bir seçimdir.İçişleri Bakanlığı olarak bizim en temel görevimiz, ülkemizin huzur ve güvenini sağlamaktır" dedi.

'6 BİN 818 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI'

Yerlikaya, " Ülkemiz genelinde 2024-2025 sezonu boyunca, 98 bin 118 spor müsabakası gerçekleşti.Bu müsabakalara, 19 milyon 88 bin vatandaşımız katılım sağladı.1 milyon 88 bin 546 polisimizin görevlendirme işlemi gerçekleşti. Buna ek olarak, 325 bin 711 özel güvenlik görevlimiz de polislerimizle birlikte omuz omuza çalıştılar. Spor güvenliği için alınan tedbirlerin, sahadaki karşılığı son derece somut. Geçen yıl 510 müsabakada işlem tesis edildi. Olaylara karışan 6 bin 818 şahıs hakkında, 6222 sayılı 'Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun' kapsamında yasal işlem yapıldı. UNESCO verilerine göre, spor müsabakalarında yaşanan şiddet olayları, gençlerin spora olan ilgisini ortalama yüzde 27 oranında azaltıyor.Avrupa Konseyi Spor Bölümü araştırmalarına göre, güvenli olmayan stadyumlar ve kötü tribün kültürü, kulüplerin toplam gelirlerinde yılda ortalama yüzde 18'lik bir kayba yol açıyor. FIFA Fair Play Komitesi, şiddetsiz bir maç atmosferinin taraftar memnuniyetini ve aile katılımını 2 kat artırdığını belirtiyor.İşte bu yüzden futbolun ruhunu yaşatmak, sadece oyunu değil, oyunun çevresini de temiz tutmakla mümkündür" şeklinde konuştu.