Spor Federasyonları, Atatürk'ü Anma Mesajları Yayınladı
Türkiye spor federasyonları, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılı dolayısıyla anma mesajları yayımladı. Federasyonlar, Atatürk'ü saygı ve özlemle andıklarını belirttiler.
Spor federasyonları, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 87. yılında andı.
Türkiye Basketbol Federasyonunun sosyal medya hesaplarından, "Fikirleri ve inkılaplarıyla daima yol göstericimiz olan, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle anıyoruz." mesajı paylaşıldı.
Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinde yer alan mesajda, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikal edişinin 87. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz." denildi.
Türkiye Hentbol Federasyonunun anma mesajında ise "Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının yıl dönümünde saygı, özlem ve minnetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.
Diğer spor federasyonları da yayımladıkları mesajlarla Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.