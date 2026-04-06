Spor federasyonları, AA'nın kuruluşunun 106. yıl dönümünü kutladı

Spor federasyonları, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kutlama mesajında, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla ulusal mücadelemizin haklılığını ve kahramanlık destanı yazan milletimizin sesini dünyaya duyurmak amacıyla 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansının 106. yıl dönümünü kutlarız. Köklü bir tarihe sahip olan ve dünyanın sayılı kuruluşları arasında yer alan Anadolu Ajansına nice başarılı yıllar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ise paylaşımda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de 'Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak' amacıyla yayın hayatına başlayan, o günden bugüne ülkenin her köşesine ve dünyaya yayılmış habercilik ağıyla hizmet veren Anadolu Ajansının kuruluşunun 106. yıl dönümünü kutluyoruz." mesajını yayımladı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) açıklamasında da "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, Milli Mücadele'nin haklı sesini tüm dünyaya ilan etmek amacıyla 6 Nisan 1920'de temelleri atılan Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü gururla kutluyoruz. Kurulduğu ilk günden bu yana, doğru ve güvenilir habercilik ilkesinden ödün vermeden yurdun dört bir yanından ve küresel ölçekten haber akışı sağlayan Anadolu Ajansına, nice başarılı ve tarafsız yayın yılları dileriz." denildi.

Ayrıca TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ kişisel hesabından, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü kutluyor, Milli Mücadele döneminde üstlendiği önemli misyonu ve köklü geçmişini saygıyla anıyorum." mesajını paylaştı.