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Spor federasyonları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

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Spor federasyonları yayımladıkları mesajlarla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Spor federasyonları yayımladıkları mesajlarla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Türkiye Hentbol Federasyonu kutlama mesajında "Cumhuriyetimizin 103'üncü yılında başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşları ile aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!" ifadelerini kullandı.

Türkiye Tenis Federasyonunun mesajında Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümünün büyük bir gurur, coşku ve heyecanla kutlandığı belirtilerek "Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz." denildi.

Türkiye Cimnastik Federasyonu "Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun! Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz." paylaşımında bulundu.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ise paylaşımında, "Şanlı bayrağımızın gölgesinde, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın gözlerindeki inançla... Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bu vatanı bize emanet eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Satranç Federasyonu da "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun! Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz." paylaşımına yer verdi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu ise mesajında "Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü gururla kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Judo Federasyonu kutlama mesajında "Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. 29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyet, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin en büyük kazanımı, egemenliğimizin ve geleceğimizin teminatıdır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun! Yaşasın Cumhuriyet!" ifadelerine yer verdi.

Türkiye Yüzme Federasyonu kutlama mesajında "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun! Cumhuriyetimizin 103. yılında, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin ışığında, aynı azim ve inançla geleceğe kulaç atmaya devam ediyoruz. Yaşasın Cumhuriyet!" ifadelerini kullandı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel de federasyon adına yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!" dedi.

Türkiye hokey, tekvando, yelken, geleneksel güreşler, modern pentatlon, atıcılık, e spor, görme engelliler, briç, özel sporcular, kayak, kick boks, herkes için spor, wushu kung fu gibi birçok spor federasyonu da yayımladıkları mesajlarla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: AA
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