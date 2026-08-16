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Sparta Prag’ta Jurasek’e Islıklı Karşılama

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Sparta Prag’ın Norwich’ten kiraladığı Matej Jurasek, ilk maçında taraftarların ıslık ve hakaretleriyle karşılaştı. Eski Slavia taraftarı olan oyuncunun geçmişteki paylaşımları tepki çekti; teknik direktör tribünlere giderek sakinlik çağrısı yaptı.

Çekya ekibi Sparta Prag'ın yeni oyuncusu Matej Jurasek ilk maçında taraftarlar tarafından ıslıklarla karşılandı. Sparta taraftarları, daha önce sosyal medyada "Sparta'ya ölüm" paylaşımları yapan genç futbolcuyu kabul etmedi.

Sparta Prag taraftarlarının yeni oyuncu Matej Jurasek için hazırladıkları karşılama, Avrupa futbolunda alışık olmayan görüntüler ortaya çıkardı. Kariyerine kulübün ezeli rakibi Slavia Prag'da başlayan ve koyu bir Slavia taraftarı olarak bilinen genç futbolcu Matej Jurasek, daha önceden "ölümünü dilediği" kulübe kiralık olarak geldi. Norwich'ten kiralanan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, yeni oyuncuların karşılandığı coşku dolu törenlerin aksine taraftarların sert tepkisiyle karşılaştı. Slavia'da oynadığı dönemde sosyal medyada "Sparta'ya ölüm" paylaşımları yaptığı bilinen Jurasek, dün akşam Sparta formasıyla çıktığı ilk maçta yeni takımı adına 16 dakika oynadı. Sparta'nın Teplice'yi 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada Jurasek, sahaya çıkar çıkmaz şiddetli bir ıslık tufanı, hakaretler ve kulüpten ayrılmasına yönelik çağrılarla karşılandı.

Olayların büyümesi üzerine Sparta Prag Teknik Direktörü Brian Priske, tribünlere giderek taraftarlardan Jurasek'i kabul etmelerini istemek zorunda kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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