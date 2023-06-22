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Sözleşmesindeki madde eli kolu bağlıyor! Arda Güler'in yeni talibi "Hayır" denemeyecek cinsten

Spor Haberleri

Gösterdiği performansla dünya devlerinin radarına giren Arda Güler'e İspanyol devi Real Madrid de talip oldu. Sözleşmesindeki 18 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan genç yıldız'ın geleceği ise merak konusu.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e dünya devi Real Madrid de talip oldu. Eflatun-beyazlılar, genç yıldızı kadrosuna katmak için sınırları zorlayacak.

REAL, DEVREYE GİRDİ

Marca'da yer alan habere göre, Arda'nın sözleşmesinde 18 milyon euro gibi bir serbest kalma maddesinin olması sebebiyle Real Madrid'in de bu transfer için yarışa dahil olduğu kaydedildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sarı-lacivertlilerle bu sezon toplamda 35 maça çıkan Arda Güler, söz konusu mücadelelerde 6 gol atıp 7 de asist kaydetti.

Sözleşmesindeki madde eli kolu bağlıyor! Arda Güler'in yeni talibi 'Hayır' denemeyecek cinsten

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Real Madrid Fenerbahçe Arda Güler Spor Haberler

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