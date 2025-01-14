Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, zaman zaman açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Ancak bu kez, Konyaspor maçının ardından basın toplantısını beklerken yaptığı bir hareketle dikkatleri üzerine çekti.

TEPKİ ÇEKTİ

Maç sonrası Mourinho'nun basın toplantısına katılmadan önce kürsü platformunda ilginç bir şekilde oturması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Portekizli hocanın bu rahat tavrı, futbolseverler tarafından eleştirildi.

İşte Mourinho'ya gelen tepkilerden bazıları;