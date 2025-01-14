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Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor

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Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 3-2 mağlup ettiği maçın ardından Mourinho'nun kürsü platformunda ilginç bir şekilde oturması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Portekizli hocanın bu rahat tavrı, futbolseverler tarafından eleştirildi.

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, zaman zaman açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Ancak bu kez, Konyaspor maçının ardından basın toplantısını beklerken yaptığı bir hareketle dikkatleri üzerine çekti.

TEPKİ ÇEKTİ

Maç sonrası Mourinho'nun basın toplantısına katılmadan önce kürsü platformunda ilginç bir şekilde oturması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Portekizli hocanın bu rahat tavrı, futbolseverler tarafından eleştirildi.

Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor

Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor

İşte Mourinho'ya gelen tepkilerden bazıları;

Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor

Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor

Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor

Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMurat Celik:

Ali Koç Bir an önce istifa etsin takımın içine etti herkesi Fenerbahçe'ye düşman etti

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Haber YorumlarıAsim Bayraktar:

Yaaa adam dunyanın ünlüsü zengini gelmiş bura ya reklam yüzü. Birakın adam nasıl otursa oturur yalamalık turklere aittt adam adammmmmm

Yorum Beğen8
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Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

türk kültürü ile Avrupa kültürü aynı değil, bunu basın bile alğılayamıyorsa, basında bir sıkıntı var

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Haber YorumlarıOrhan Azar:

Adam hayatını tazminatla devam ettiriyor bu hareketler normal yani

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Haber YorumlarıEMRE ÜRKER:

Bom boş birisi bu zamana kadar çalıştırdığı takımlar iyi yoksa hiç bu

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Haber Yorumlarıerkan yüksel:

tamamen kuluplerın hatası..egosu kendınden buyuk adamı ne getıryorsun...

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