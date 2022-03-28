Söyledikleri Putin'i çıldırttı! Roman Abramovich'in barış müzakerelerinde zehirlendiğinden şüpheleniliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen ve Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'in, Ukrayna'yla yapılan barış müzakerelerinde zehirlendiği iddiası dünya gündemine oturdu.

ABRAMOVICH'İN DURUMU İYİ

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, iddia edilen zehirlenmenin, Rusya'da müzakereleri sabote etmeye çalışanlar tarafından düzenlendiği iddialarına yer verdi. Gazeteye bilgi veren kaynaklar, olayın 3 Mart'ta meydana geldiğini ve Abramovich ile Ukraynalı müzakerecilerin durumunun iyi olduğunu bildirdi.

ZELENSKIY OLAYLARDAN ETKİLENMEDİ

BBC'nin konuştuğu Abramovich'e yakın bir kaynak, Rus milyarderin zehirlenme belirtileri gösterdiğini, ancak iyileşmiş olduğunu ve Ukrayna'daki savaşı sonra erdirme çabasıyla müzakerelere devam ettiğini söyledi. Abramovich, Mart ayı başından beri müzakereler için Moskova ile Kiev arasında birçok kez seyahat etti. Abramovich'in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de görüştüğü, ancak Zelenskiy'nin olaydan etkilenmediği ve sözcüsünün olay hakkında bilgi sahibi olmadığı belirtiliyor.

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