Söyledikleri Putin'i çıldırttı! Roman Abramovich'in barış müzakerelerinde zehirlendiğinden şüpheleniliyor
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Chelsea'nin sahibi Rus oligark Roman Abramovich'in Ukrayna ile sürdürülen barış müzakerelerinde zehirlendiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Rus milyarderin yüzünde deri soyulması, ağrılı yırtılma ve kırmızı göz semptomlarına rastlandı. Bu haberlerin Abramovich'in Ukrayna Devlet Başkanı'nı Zelensky'nin notunu Rusya Devlet Başkanı Putin'e ilettikten sonra gelmesi ise dikkat çekti. İddiaya göre notu okuyan Putin sert bir çıkış yaparak, "Onlara söyle, onları yok edeceğim" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen ve Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'in, Ukrayna'yla yapılan barış müzakerelerinde zehirlendiği iddiası dünya gündemine oturdu.
ABRAMOVICH'İN DURUMU İYİ
Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, iddia edilen zehirlenmenin, Rusya'da müzakereleri sabote etmeye çalışanlar tarafından düzenlendiği iddialarına yer verdi. Gazeteye bilgi veren kaynaklar, olayın 3 Mart'ta meydana geldiğini ve Abramovich ile Ukraynalı müzakerecilerin durumunun iyi olduğunu bildirdi.
ZELENSKIY OLAYLARDAN ETKİLENMEDİ
BBC'nin konuştuğu Abramovich'e yakın bir kaynak, Rus milyarderin zehirlenme belirtileri gösterdiğini, ancak iyileşmiş olduğunu ve Ukrayna'daki savaşı sonra erdirme çabasıyla müzakerelere devam ettiğini söyledi. Abramovich, Mart ayı başından beri müzakereler için Moskova ile Kiev arasında birçok kez seyahat etti. Abramovich'in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de görüştüğü, ancak Zelenskiy'nin olaydan etkilenmediği ve sözcüsünün olay hakkında bilgi sahibi olmadığı belirtiliyor.
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