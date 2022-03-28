Söyledikleri Putin'i çıldırttı! Roman Abramovich'in barış müzakerelerinde zehirlendiğinden şüpheleniliyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Söyledikleri Putin'i çıldırttı! Roman Abramovich'in barış müzakerelerinde zehirlendiğinden şüpheleniliyor

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:

Chelsea'nin sahibi Rus oligark Roman Abramovich'in Ukrayna ile sürdürülen barış müzakerelerinde zehirlendiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Rus milyarderin yüzünde deri soyulması, ağrılı yırtılma ve kırmızı göz semptomlarına rastlandı. Bu haberlerin Abramovich'in Ukrayna Devlet Başkanı'nı Zelensky'nin notunu Rusya Devlet Başkanı Putin'e ilettikten sonra gelmesi ise dikkat çekti. İddiaya göre notu okuyan Putin sert bir çıkış yaparak, "Onlara söyle, onları yok edeceğim" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen ve Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'in, Ukrayna'yla yapılan barış müzakerelerinde zehirlendiği iddiası dünya gündemine oturdu.

ABRAMOVICH'İN DURUMU İYİ

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, iddia edilen zehirlenmenin, Rusya'da müzakereleri sabote etmeye çalışanlar tarafından düzenlendiği iddialarına yer verdi. Gazeteye bilgi veren kaynaklar, olayın 3 Mart'ta meydana geldiğini ve Abramovich ile Ukraynalı müzakerecilerin durumunun iyi olduğunu bildirdi.

ZELENSKIY OLAYLARDAN ETKİLENMEDİ

BBC'nin konuştuğu Abramovich'e yakın bir kaynak, Rus milyarderin zehirlenme belirtileri gösterdiğini, ancak iyileşmiş olduğunu ve Ukrayna'daki savaşı sonra erdirme çabasıyla müzakerelere devam ettiğini söyledi. Abramovich, Mart ayı başından beri müzakereler için Moskova ile Kiev arasında birçok kez seyahat etti. Abramovich'in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de görüştüğü, ancak Zelenskiy'nin olaydan etkilenmediği ve sözcüsünün olay hakkında bilgi sahibi olmadığı belirtiliyor.

Haberler.com - Spor

Roman Abramovic, Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title