Sosyal medyayı salladı! David Becham'ın pankekle yaptığı şov yok artık dedirtti

İngiliz futbolunun gelmiş geçmiş en büyük efsanelerinden olan David Beckham'ın pankekle adeta futbol oynadığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Eski futbolcunun tavada kızarttığı pankeki göğsünde yumuşatarak kontrol etmesi akıllara eski günlerini getirdi.

İngiltere Milli Takımı, Manchester United ve Real Madrid'in efsanelerinden David Beckham "Pankek Günü" etkinliğinden eşi Victoria Beckham ve kızı Harper ile mutfağa girdi. Yeşil sahalardaki hünerlerini mutfakta da sergileyen Beckhem'ın sosyal medya hesabından paylaştığı video binlerce beğeni aldı.

PANKEKİ GÖĞSÜYLE YUMUŞATTI

Efsane futbolcu Beckham, tavada pişirdiği pankeki havaya atarak birkaç kez başarıyla çevirebildi. Ancak daha sonra pankeki tava ile tutamayan Beckham göğüs kontrolüyle pankekin düşmesini engelledi.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Beckham'ın pankekle sergilediği kısa gösteri sosyal medyada gündem oldu.