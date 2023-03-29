Sosyal medyayı sallayan buluşma! Dursun Özbek ve Fatih Terim bir arada

Galatasaray camiası iftar yemeğinde buluştu. Davette bir araya gelen Başkan Dursun Özbek ve kulübün efasanesi Fatih Terim, sohbet edip hasret giderdi.

GSYİAD'ın iftar davetine Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, İkinci Başkan Metin Öztürk, Başkanvekili Erden Timur, son seçimde yarışan eski Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu ve eski teknik direktör Fatih Terim de katıldı.

HASRET GİDERDİLER

Bir dönem birlikte çalışan Başkan Dursun Özbek ve Fatih Terim, hasret giderdi. İkilinin samimi sohbeti dikkat çekti. İkinci Başkan Metin Öztürk ve Başkanvekili Erden Timur da sohbete katıldı. Galatasaray'daki birlik beraberlik görüntüsü taraftarın yüzünü güldürdü.