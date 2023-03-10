Sosyal medyada linç yedi! Kaçırdığı pozisyonlarla taraftarı çıldırtan King'e tepkiler çığ gibi

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Sevilla ile kozlarını paylaştı. Sarı-Lacivertliler, maçın ilk yarısında İspanyol ekibinin kalesini bombardımana tuttu. Maçın 28. dakikasında Enner Valencia, Joshua King'e harika bir ara pası attı. Bomboş kalan King, şutu çıkarmak yerine topu kaleci Dimitrovic'in sürdü. Açısı kalmayan King, ayağından kötü bir şut çıkardı ve topu kalecinin üstüne nişanladı.

İLK YARIYA DAMGA VURDU

İlk yarının bitimine az bir süre kala Ferdi Kadıoğlu, boşta kalan King'e adrese teslim bir orta açtı. Rakiplerinin uzak kaldığı King'in rahat kafa vuruşunda top üstten farklı şekilde auta çıktı. Bu kaçan fırsatlar sonrası Fenerbahçe taraftarları sosyal medyadan Joshua King'e tepki gösterdi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ALDI

Kaçırdığı goller sonrası sarı-lacivertli taraftarlardan tepki alan King, sosyal medyada adeta linç edildi.

İşte King'e yapılan bazı yorumlar;