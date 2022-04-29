Fenerbahçeliler kıyameti kopardı! Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin paylaşımına tepkiler çığ gibi

Şampiyonluk için artık saatleri saymaya başlayan Trabzonspor'a geçen gün Fenerbahçe sert bir açıklama yaparak tepki göstermiş ve bordo-mavililerin 2010-2011 sezonu şampiyonluğunu sahiplenmesini "Şizofrenik" bir durum olarak tanımlamıştı. Bu açıklamaya Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden cevap geldi.

FENERBAHÇE TARAFTARININ TEPKİSİNİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamayı alıntılayarak, "O sırada 'İlgili kulübün ait olduğu şehrin Büyükşehir Belediyesi'" ifadelerini kullandı ve Trabzonspor bayraklarıyla donatılmış şehrin fotoğrafını paylaştı. Fenerbahçe taraftarını oldukça sinirlendiren bu hamleye, sarı-lacivertliler sosyal medyada tepki yağdırdı.