Fenerbahçeliler kıyameti kopardı! Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin paylaşımına tepkiler çığ gibi - Haberler

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Fenerbahçeliler kıyameti kopardı! Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin paylaşımına tepkiler çığ gibi

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Fenerbahçe'nin geçen gün yaptığı 2010-2011 şampiyonluğuna ilişkin paylaşımını alıntılayan Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabı, "O sırada 'İlgili kulübün ait olduğu şehrin Büyükşehir Belediyesi'" ifadelerini kullanarak şehrin bayraklarla donatılmış fotoğrafını paylaştı. Bu hamle sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekerken, paylaşım kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

Şampiyonluk için artık saatleri saymaya başlayan Trabzonspor'a geçen gün Fenerbahçe sert bir açıklama yaparak tepki göstermiş ve bordo-mavililerin 2010-2011 sezonu şampiyonluğunu sahiplenmesini "Şizofrenik" bir durum olarak tanımlamıştı. Bu açıklamaya Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden cevap geldi.

FENERBAHÇE TARAFTARININ TEPKİSİNİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamayı alıntılayarak, "O sırada 'İlgili kulübün ait olduğu şehrin Büyükşehir Belediyesi'" ifadelerini kullandı ve Trabzonspor bayraklarıyla donatılmış şehrin fotoğrafını paylaştı. Fenerbahçe taraftarını oldukça sinirlendiren bu hamleye, sarı-lacivertliler sosyal medyada tepki yağdırdı.

Sosyal medyada kıyamet koptu! Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Fenerbahçe paylaşımına tepki yağıyor

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Trabzonspor, Fenerbahçe, Süper Lig, Spor, Haberler

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Yorumlar (1)

Genç vatandaş :

Trabzon belediyesi ilan da yapsa tüm şehirde 2011 2012 yılı şampiyonu kupasını Fenerbahçe müzesinde herkes görebilir hele o belediye için kapak da olur

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