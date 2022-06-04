Sosyal medya, Stefan Kuntz'u konuşuyor! Serdar Dursun taklidi izleyenleri kahkahalara boğdu - Haberler

Sosyal medya, Stefan Kuntz'u konuşuyor! Serdar Dursun taklidi izleyenleri kahkahalara boğdu
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, dün yapılan antrenmanda Fenerbahçe'nin ay-yıldızlı oyuncusu Serdar Dursun'un penaltı atışını taklit etti. O anlar eğlenceli görüntülere sahne oldu.
UEFA Uluslar Ligi kapsamında bu akşam Faroe Adaları ile 21.45'te Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak. Milliler, kamp yaptığı TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde dün gerçekleştirdiği antrenmanla müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Stefan Kuntz'un antrenmanda yaptığı Serdar Dursun taklidi ise büyük beğeni topladı.
ALMAN HOCAYA SOSYAL MEDYADA BEĞENİ YAĞDI
Alman hoca, Serdar Dursun'un ikonik penaltı vuruşunu taklit etti. O anlar sosyal medyada büyük ilgi çekerken kısa sürede binlerce etkileşim aldı. Milli futbolcunun vuruş stilinin aynısını taklit eden Stefan Kuntz için birçok paylaşım yaparken, deneyimli hocanın antrenmandaki eğlenceli tavırları beğeni topladı.
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