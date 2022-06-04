Sosyal medya, Stefan Kuntz'u konuşuyor! Serdar Dursun taklidi izleyenleri kahkahalara boğdu - Haberler

UEFA Uluslar Ligi kapsamında bu akşam Faroe Adaları ile 21.45'te Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak. Milliler, kamp yaptığı TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde dün gerçekleştirdiği antrenmanla müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Stefan Kuntz'un antrenmanda yaptığı Serdar Dursun taklidi ise büyük beğeni topladı.

ALMAN HOCAYA SOSYAL MEDYADA BEĞENİ YAĞDI

Alman hoca, Serdar Dursun'un ikonik penaltı vuruşunu taklit etti. O anlar sosyal medyada büyük ilgi çekerken kısa sürede binlerce etkileşim aldı. Milli futbolcunun vuruş stilinin aynısını taklit eden Stefan Kuntz için birçok paylaşım yaparken, deneyimli hocanın antrenmandaki eğlenceli tavırları beğeni topladı.

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