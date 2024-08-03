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Sosyal medya karıştı! Beşiktaş'tan 5-0 sonrası olay paylaşım

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Süper Kupa maçında ezeli rakibi Galatasaray'ı 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Beşiktaş, genç golcüsü Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun attığı 5. gol sonrası dikkat sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Siyah-beyazlılar, paylaşımda random gülerek "SKJDSKJBFIUSDGBIUDFDFUIJVBDFVBFDJKBFJKDVB" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım kullanıcılar tarafından beğeni ve yorumu yağmuruna tutuldu.

Süper Kupa maçında ezeli rakibi Galatasaray'ı 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Beşiktaş, kupayı müzesine götürdü. Siyah-beyazlılar, 5. golün ardından sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.

17'LİK GOLCÜDEN 5. GOL

Kartal'a Galatasaray karşısında kupayı getiren golleri yeni transferlerden Ciro Immobile (2) ile Rafa Silva, Jonas Svensson ve Mustafa Erhan Hekimoğlu kaydetti. 17 yaşındaki genç forvet, Rafa Silva'nın pasında 90+2. dakikada fileleri havalandırmayı başardı. Bu gol Mustafa'nın hem siyah-beyazlılardaki hem de profesyonel kariyerindeki ilk golü oldu.

BU GOL SONRASI OLAY PAYLAŞIM

Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun skoru 5-0'a getiren golünün ardından random gülme paylaşan siyah-beyazlılar, "SKJDSKJBFIUSDGBIUDFDFUIJVBDFVBFDJKBFJKDVB" ifadelerini kullandı. Beşiktaş'ın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

İşte o paylaşım;

Sosyal medya karıştı! Beşiktaş'tan 5-0 sonrası olay paylaşım

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (16)

Mana ve Mantık:

Dünyada Savaşlar varken.. Futbol oynanır veya izlenir mi ki ?

59
197
yanıtYanıtla
A Alkan:

Savaştan bizene ukrayna rusya savaşıda var

yanıt85
yanıt53
Mehmet Saksak:

Savaş kapılarına geldigi zaman anlayacaklar kardeşim merak etme

yanıt24
yanıt58
mustafa şimşir:

dünyada savaş var diye evde oturup bekleyelimmi

yanıt41
yanıt7
Metehan Eryilmaz:

Savaş bizim savaşımız değil. Sen çok istiyorsan maç izleme, git savaş olan yerlere savaşa katıl engel olan mı var.

yanıt30
yanıt14
GECELERİN YARGICI:

Heryere aynı yorumu yapınca savaşların kaderinimi değiştiriyorsun Manasız

yanıt27
yanıt0
Enes Avşar:

Mümkün olduğunca milleti birbirine düşürmeye çalışıyorlar

39
21
yanıtYanıtla
SELÇUK GÜNDOĞDU:

Büyükekşi koşsana lannnnnnnn

27
4
yanıtYanıtla
Seko:

Federasyon gene skck sizi bu seferde başkan trabzonlu diye öteceksiniz...

yanıt7
yanıt8
Solo Türk:

az bile yaptı kartal kardeş

22
4
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