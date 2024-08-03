Sosyal medya karıştı! Beşiktaş'tan 5-0 sonrası olay paylaşım

Süper Kupa maçında ezeli rakibi Galatasaray'ı 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Beşiktaş, kupayı müzesine götürdü. Siyah-beyazlılar, 5. golün ardından sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.

17'LİK GOLCÜDEN 5. GOL

Kartal'a Galatasaray karşısında kupayı getiren golleri yeni transferlerden Ciro Immobile (2) ile Rafa Silva, Jonas Svensson ve Mustafa Erhan Hekimoğlu kaydetti. 17 yaşındaki genç forvet, Rafa Silva'nın pasında 90+2. dakikada fileleri havalandırmayı başardı. Bu gol Mustafa'nın hem siyah-beyazlılardaki hem de profesyonel kariyerindeki ilk golü oldu.

BU GOL SONRASI OLAY PAYLAŞIM

Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun skoru 5-0'a getiren golünün ardından random gülme paylaşan siyah-beyazlılar, "SKJDSKJBFIUSDGBIUDFDFUIJVBDFVBFDJKBFJKDVB" ifadelerini kullandı. Beşiktaş'ın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

İşte o paylaşım;