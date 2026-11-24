TRENDYOL Süper Lig'de milli aranın ardından Erzurumspor FK deplasmanında 1-0 kazanmayı başaran Göztepe, stoperi Sonko Sundberg'in oynadığı 5 maçı da galip bitirirken, Gambiyalı'nın görev almadığı karşılaşmalarda ise 3 puan sevinci yaşayamadı. Sezon başında Trabzonspor'la oynanan özel maçta sakatlanıp ilk 6 haftada forma giyemeyen Sonko'nun yokluğunda Göztepe bu karşılaşmalarda 3 puan yüzü göremedi.

Ağır bir sakatlık geçiren deneyimli savunmacının yokluğunda Göztepe ilk 6 maçta Samsunspor (D), Alanyaspor (D), Çaykur Rizespor'la berabere kalıp, Gençlerbirliği, Gaziantep FK ve Galatasaray'a (D) yenildi. İlk milli araya 3 puanla düşme hattında giren İzmir ekibinde Sonko iyileşti. Sarı-kırmızılılar 30 yaşındaki stoperin görev aldığı Eyüpspor (D), Kocaelispor (D), Çorum FK ve Fenerbahçe (D) maçlarını kazanıp iyi bir seri yakaladı. Ancak Sonko bir kez daha sakatlık geçirip İstanbul Başakşehir müsabakasında sahaya çıkamadı.

GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Göztepe, Sonko'nun olmadığı Başakşehir karşılaşmasını evinde 2-1 kaybetti. Bir kez daha girilen milli arada Sonko'nun tedavisi tamamlandı ve oyuncu Erzurumspor FK müsabakasına ilk 11'de başladı. Göztepe, Sonko'nun oynadığı Erzurumspor FK maçını da 1-0 kazandı. Sonko, müsabakanın ilk yarısında ağları sarstı ancak VAR'dan gelen tavsiye üzerine gol faul gerekçesiyle iptal edildi. Sonko ile 5'te 5 yapan sarı-kırmızılılar bu hafta da konuk edeceği Trabzonspor'u gözüne kestirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı