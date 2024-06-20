Son saniyede gelen hayat öpücüğü! Slovenya ve Sırbistan 1-1 berabere kaldı

Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası D Grubu ikinci hafta karşılaşmasında Slovenya ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan maçta Slovenya ile Sırbistan 1-1 berabere kaldı.

SIRBİSTAN SON ANDA ATTI

Slovenlerin golünü 75. dakikada Karnicnik kaydetti. Sırbistan'ın golü ise 90+6'dakikada Jovic'ten geldi. Sırbistan'da Fenerbahçeli Tadic 81 dakika görev yaptı.

PUAN DURUMU

Bu maç sonrasında C Grubu'nda oluşan puan durumu ise şu şekilde;