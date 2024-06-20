Son saniyede gelen hayat öpücüğü! Slovenya ve Sırbistan 1-1 berabere kaldı
EURO 2024 C grubunda yer alan Slovenya ile Sırbistan kritik maçta karşı karşıya geldi. Maç 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Slovenlerin golünü 75. dakikada Karnicnik atarken, Sırbistan'ın golü 90+6'dakikada Jovic'ten geldi.
Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası D Grubu ikinci hafta karşılaşmasında Slovenya ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan maçta Slovenya ile Sırbistan 1-1 berabere kaldı.
SIRBİSTAN SON ANDA ATTI
Slovenlerin golünü 75. dakikada Karnicnik kaydetti. Sırbistan'ın golü ise 90+6'dakikada Jovic'ten geldi. Sırbistan'da Fenerbahçeli Tadic 81 dakika görev yaptı.
PUAN DURUMU
Bu maç sonrasında C Grubu'nda oluşan puan durumu ise şu şekilde;
- 1- İngiltere (3 Puan)
- 2- Slovenya (2 Puan)
- 3- Danimarka (1 Puan)
- 4- Sırbistan (1 Puan)