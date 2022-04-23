Son dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu sezonun üçüncü yarışında podyuma çıktı - Haberler

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Son dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu sezonun üçüncü yarışında podyuma çıktı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Son dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu sezonun üçüncü yarışında podyuma çıktı

2021 Dünya Superbike (WSBK) şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu 2022 WSBK sezonunun üçüncü yarışına Hollanda'da çıktı.

2021 Dünya Superbike (WSBK) şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu 2022 WSBK sezonunun üçüncü yarışına Hollanda'da çıktı. Pata Yamaha Fabrika Takımı pilotu olan ve aynı zamanda Red Bull sporcusu Razgatlıoğlu yarışta damalı bayrağı üçüncü sırada gördü. Superpole yarışında Assen Pisti'nin tur rekorunu kıran Razgatlıoğlu, yarın TSİ 16.15'te sezonun dördüncü yarışına çıkacak.

2021 Dünya Superbike (WSBK) şampiyonu olarak Türkiye'ye motor sporları tarihindeki en büyük başarıyı getiren Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu 2022 Dünya Superbike Şampiyonası sezonunda üçüncü yarışa Hollanda'daki Assen Pisti'nde çıktı. Pata Yamaha Fabrika Takımı pilotu Toprak Razgatlıoğlu TSİ 15.00'da başlayan yarışta iyi bir performans ortaya koyarak podyumda yer almayı başardı. Bu sezon 1 numaralı motosikletle yarışan Razgatlıoğlu, yarın TSİ 16.15'te Assen Pisti'ndeki ikinci yarışa çıkacak.

TOPRAK'TAN ASSEN PİSTİ'NDE REKOR

Superpole yarışında olağanüstü bir performans ortaya koymayı başaran Razgatlıoğlu Assen Pisti'nin tur rekorunu kırarak pole pozisyonunun sahibi oldu. Sezonun üçüncü yarışında ise heyecan dolu anlar yaşandı. Liderlik yarış boyunca son dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, Jonathan Rea ve Alvaro Bautista arasında gidip geldi. Son turda Rea bitiş çizgisini birinci geçerken, Bautista ikinci Toprak Razgatlıoğlu üçüncü oldu.

 


Demirören Haber Ajansı / Spor

Toprak Razgatlıoğlu, Hollanda, Yamaha, Assen, Spor, Haberler

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