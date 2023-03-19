Son dakikalarda gol düellosu! Karagümrük-Başakşehir maçı nefes kesti
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Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasındaki Karagümrük-Başakşehir karşılaşması 2-2 beraberlikle sonuçlandı. 90+1'de Serdar Gürler'in attığı gole 90+2'de Diagne cevap verdi. Takımlar 1'er puanı bölüştü.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir'i ağırladı. Mücadeleden 2-2'lik skor çıktı.
Medipol Başakşehir, 42'de Daniel Aleksic'in attığı golle karşılaşmada 1-0 öne geçti. 45+4'te Borini penaltıdan skora dengeyi getirdi.
Deplasman ekibi Serdar Gürler ile 90+1'de 2-1 öne geçti. Volkan Babacan'ın yaptığı büyük hatayı Mbaye Diagne affetmedi ve Karagümrük'e 1 puanı getirdi.
İtalyan Teknik Direktör Andrea Pirlo yönetimindeki Fatih Karagümrük'ün Spor Toto Süper Lig'deki yenilmezlik serisi 10 maça çıktı.