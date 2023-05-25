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Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası final maçı 11 Haziran'da İzmir'de oynanacak

Spor Haberleri

Son dakika: 2022-23 sezonu Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakası, 11 Haziran 2023 Pazar günü saat 20.45'te İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.

TFF, Türkiye Kupası finalinin 11 Haziran Pazar günü saat 20:45'te İzmir'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

İLK FİNALİST FENERBAHÇE

0-0'ın rövanşında Sivasspor'u 3-0'lık skorla mağlup eden Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda final biletini alan ilk takım oldu.

Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası final maçı 11 Haziran Pazar günü saat 20.45'te İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak

RAKİP BEKLENİYOR

Yarı finaldeki Ankaragücü-Başakşehir eşleşmesinden galip gelen taraf, İzmir'de oynanacak finalde Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Spor Haberler Son Dakika

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