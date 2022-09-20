Rusya, EURO 2024'ten men edildi

Son dakika: Ukrayna ile savaşa girmesinin ardından birçok spor organizasyonundan çıkarılan Rusya'ya bir kötü haber de UEFA'dan geldi. UEFA'dan yapılan açıklamada Rusya'nın EURO 2024'ten men edildiği belirtildi.

Ukrayna'ya savaş ilan etmesinin ardından Avrupa ve ABD tarafından birçok yaptırıma maruz kalan Rusya, 2024'te oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan da men edildi.

RUSYA, ALMANYA'DA YOK

UEFA'dan 2024 yılında oynanacak turnuvaya ilişkin yapılan açıklamada, Rusya'nın organizasyonda yer almayacağı belirtildi. Almanya'nın ev sahipliğinde oynanacak turnuva, 14 Haziran - 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak.

UEFA'NIN RUSYA'YA İLK YAPTIRIMI DEĞİL

UEFA İcra Kurulu, 28 Şubat'ta tüm Rus temsilci takımlarının ve kulüplerinin bir sonraki duyuruya kadar UEFA organizasyonlarında yarışmasını askıya almıştı.

UEFA tarafından Rusya Milli Takımı ve Rus kulüpleri için alınan diğer kararlar şöyle: