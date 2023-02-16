Bu galibiyet ülkemiz için! Temsilcimiz Trabzonspor, İsviçre ekibi Basel'i 1-0 mağlup etti

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre ekibi Basel'le karşı karşıya geldi. Yaşadığımız deprem felaketinin ardından futbolda ilk resmi maça Trabzonspor çıktı. Tüm renkten taraftarlar Trabzon'a akın etti.

PERDEYİ LARSEN AÇTI

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Bordo-Mavililer, 65'te Larsen'in golüyle öne geçti. 76'da Maxi Gomez'in golüyle skor 2-0'a geldi. Ancak VAR'da incelenen pozisyon ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Karşılaşma 1-0'lık skorla tamamlandı.

"TÜRKİYE ÜŞÜME TRABZON SENİNLE"

Trabzonspor'un Konferans Ligi'nde Basel'e karşı oynadığı maça tüm renkten taraftarlar akın etti. Sessiz sedasız başlayan maçta skor tabelasında dakikalar 4.17'yi gösterdiğinde "Türkiye üşüme Trabzon seninle" tezahüratı yapıldı. Taraftarlar, deprem felaketinin yaşandığı illerimizin plaka kodları ekrana geldiğinde ise hep bir ağızdan o illerin adını haykırarak "Burada" diyerek tezahürat yaptı.

ÇIT ÇIKMADI

Sessiz sedasız başlayan maçta dakika 4.17'ye kadar tezahürat yapılmadı. Sonrasında "Türkiye üşüme, Trabzon seninle' tezahüratı başladı. Ardından deprem felaketini yaşayan illerimin plaka kodları geldiğinde tezahürat yapıldı.

BAŞKANLAR VE TARAFTARLAR BİR ARADA

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Trabzonspor'un Basel ile oynadığı maçta Süper Lig'in kulüp başkanları bir araya geldi. Geliri depremzedelere bağışlanacak karşılaşma öncesinde başkanlar birlik mesajı verdi.

"ADANA BURADA" İLE BAŞLADI

Şehirlerin plaka kodları olan 01, 02, 21, 27, 31, 44, 46, 63, 79 ve 80'nci dakikalarda tüm stat illerin adını haykırarak 'Burada' diye tezahürat yaptı.