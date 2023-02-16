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Bu galibiyet ülkemiz için! Temsilcimiz Trabzonspor, İsviçre ekibi Basel'i 1-0 mağlup etti

Spor Haberleri

Bu galibiyet ülkemiz için! Temsilcimiz Trabzonspor, İsviçre ekibi Basel'i 1-0 mağlup etti

Son dakika: Tribünlerin tek renk olduğu maçta temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde İsviçre ekibi Basel'i 1-0'lık skorla mağlup etti.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre ekibi Basel'le karşı karşıya geldi. Yaşadığımız deprem felaketinin ardından futbolda ilk resmi maça Trabzonspor çıktı. Tüm renkten taraftarlar Trabzon'a akın etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Bordo-Mavililer, 65'te Larsen'in golüyle öne geçti. 76'da Maxi Gomez'in golüyle skor 2-0'a geldi. Ancak VAR'da incelenen pozisyon ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Karşılaşma 1-0'lık skorla tamamlandı.

Son Dakika: Türkiye'nin tek yürek olduğu maçta temsilcimiz Trabzonspor, İsviçre ekibi Basel'i 1-0 mağlup etti

Trabzonspor'un Konferans Ligi'nde Basel'e karşı oynadığı maça tüm renkten taraftarlar akın etti. Sessiz sedasız başlayan maçta skor tabelasında dakikalar 4.17'yi gösterdiğinde "Türkiye üşüme Trabzon seninle" tezahüratı yapıldı. Taraftarlar, deprem felaketinin yaşandığı illerimizin plaka kodları ekrana geldiğinde ise hep bir ağızdan o illerin adını haykırarak "Burada" diyerek tezahürat yaptı.

Bu galibiyet ülkemiz için! Temsilcimiz Trabzonspor, İsviçre ekibi Basel'i 1-0 mağlup etti

Sessiz sedasız başlayan maçta dakika 4.17'ye kadar tezahürat yapılmadı. Sonrasında "Türkiye üşüme, Trabzon seninle' tezahüratı başladı. Ardından deprem felaketini yaşayan illerimin plaka kodları geldiğinde tezahürat yapıldı.

Bu galibiyet ülkemiz için! Temsilcimiz Trabzonspor, İsviçre ekibi Basel'i 1-0 mağlup etti

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Trabzonspor'un Basel ile oynadığı maçta Süper Lig'in kulüp başkanları bir araya geldi. Geliri depremzedelere bağışlanacak karşılaşma öncesinde başkanlar birlik mesajı verdi.

Şehirlerin plaka kodları olan 01, 02, 21, 27, 31, 44, 46, 63, 79 ve 80'nci dakikalarda tüm stat illerin adını haykırarak 'Burada' diye tezahürat yaptı.

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Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Trabzonspor Konferans İsviçre Basel Spor Haberler Son Dakika

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