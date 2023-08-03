Tirana-Beşiktaş maçı öncesi ortalık karıştı, karşılaşma 15 dakikalık gecikmeli başladı
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Son dakika: Beşiktaş'ın Tirana ile oynayacağı maçın başlamasından hemen önce Arnavut taraftarlar sahaya girdi ve sahaya meşale atıldı. Maçın hakemi Stuart Attwell'in çağrısı sonrası oyuncular soyunma odasına gitti. Olayların yatışmasının ardından karşılaşma 15 dakika geç başladı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanşında KF Tirana ile karşılaşacaktı. Ancak mücadele öncesinde iki kale arkasında da meşaleler yandı, önce sahayı dumanlar sardı, ardından meşaleler de sahaya atıldı.
Tam bu sırada hakem Stuart Attwell oyuncuları soyunma odasına göndermek istedi. Necip Uysal ile Valentin Rosier, Beşiktaş taraftarının önüne gitti, sakinlik çağrısı yaptı.
Ardından Beşiktaş taraftarı ile Tiranalı futbolseverler arasında gerilim yükseldi. Bir tribünden diğer tribüne sandalyeler fırlatıldı. Birkaç Tiranalı taraftar da sahaya atlayınca oyuncular soyunma odasına gitti.
Yapılan anonslar neticesinde tribündeki olaylar yatıştı. Takımların yenide sahaya gelmesiyle beraber karşılaşma 15 dakika gecikmeli olarak başladı.