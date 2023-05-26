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Son saniye golüyle kazanan Arda Turan'ın takımı Eyüpspor'dan Süper Lig yolunda dev adım

Son saniye golüyle kazanan Arda Turan'ın takımı Eyüpspor'dan Süper Lig yolunda dev adım

Spor Haberleri

Son dakika: Son saniye golüyle Sakaryaspor'u eleyen Arda Turan'ın takımı Eyüpspor, Süper Lig'e yükselme Play-Off Turu'nda yarı finale çıktı. Eyüpspor, yarı finalde Bodrumspor ile oynayacak.

TFF 1. Lig'de Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği Play-Off etabının ilk turu tamamlandı. Bodrumspor'un ardından yarı finale Eyüpspor yükseldi.

Play-Off 1. Turu'nda Eyüpspor, Sakaryaspor'u deplasmanda 1-0'lık skorla mağlup etti. Normal süresi golsüz biten maç, uzatmaya gitti. Eyüpspor, 120+2'de Alparslan Öztürk'ün muhteşem golüyle öne geçti. Maç bu skorla tamamlandı ve Eyüpspor, yarı finale çıktı.

Sezonu 3'üncü sırada tamamlayan Pendikspor'un doğrudan finale yükseldiği Play-Off etabının ikinci turunda Eyüpspor ile Bodrumspor kozlarını paylaşacak.

Play-Off 2. Tur maçları 31 Mayıs Çarşamba ve 4 Haziran Pazar günü oynanacak. Yeri daha sonra ilan edilecek final ise 8 Haziran Perşembe günü gerçekleşecek.

TFF 1. Lig'i ilk sırada tamamlayan Samsunspor ve ikinci olan Çaykur Rizespor, Süper Lig'e yükselmeyi garantilemişti.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Arda Turan Eyüpspor Spor Haberler Son Dakika

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