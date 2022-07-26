Son dakika spor: Isparta 32 Spor'da transfer atağı
Gelen son dakika haberine göre Türkiye 2. Futbol Ligi Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Isparta 32 Spor'da Başkan Süleyman Kabalak ve yönetim transfer çalışmalarını sürdürüyor.
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Türkiye 2. Futbol Ligi Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Isparta 32 Spor'da Başkan Süleyman Kabalak ve yönetim transfer çalışmalarını sürdürüyor. Teknik Direktör Yusuf Şimşek'ten sonra pembe-yeşilliler, dış transferde Kocaelispor'dan Musa Nizam, İçel İdmanyurduspor'dan kanat oyuncusu Ömer Çiçek ve Fethiyespor'dan ön libero Soner Birinci'yi transfer etti. Adanaspor'la 1. Ligde forma giyen Ömer Çiçek ve profesyonel liglerde forma giyen Soner Birinci, kente gelerek pembe-yeşilli takımla anlaştı - ISPARTA
İhlas Haber Ajansı / Spor