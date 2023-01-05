Son Dakika: Türk futbolunda deprem! VAR kayıtlarının yayınlanmasından sonra ilk istifa geldi

Sivasspor Galatasaray maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp, TFF'nin maça dair yayınladığı VAR kayıtlarının ardından görevini bıraktı.

"GÖREV VERMEYECEĞİZ"

VAR kayıtlarının yayınlanmasından sonra MHK'den yapılan açıklamada, Sivasspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp'e artık görev verilmeyeceği belirtilmişti. Deneyimli hakem MHK'nin aldığı bu kararın ardından aktif hakemlik kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Özgüç Türkalp'in yazılı açıklaması şöyle:

"BİR TARAFI MUTLU EDERKEN DİĞER TARAFI MUTSUZ ETTİ"

1995 yılında başladığım Hakemlik kariyerimde birçok klasmanda görev yaptım. 28 yıla sığan bu süreçte Türk Futboluna katkıda bulunmaya çalıştım. Futbolun tüm paydaşlarının başarılı olmak için sahaya çıktığı bir arena da, bende başarılı olmak için sahaya çıktım. Verdiğim kararlar, bir tarafı mutlu ederken diğer tarafı da mutsuz etti.

"YAPILAN BU HATA ŞAHSIMDAN KAYNAKLANMIŞTIR"

29 Aralık 2022 tarihinde oynanan Demir Grup Sivasspor-Galatasaray müsabakasında yaşadığımız talihsiz bir pozisyon, Futbol Kamuoyunu, Kulüpleri, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi Kurulu'nu, Merkez Hakem Kurulu'nu, sahadaki hakem arkadaşlarımı telafisi zor bir duruma düşürdü. Güven erezyonu yarattı. Yaşanan bu pozisyonun arkasında mesnetsiz sebepler arayanlar olduğu gibi, basit ve acemice bir gerekçesinin olduğu, VAR kayıtlarının açıklanmasıyla ortaya çıkmıştır. Yapılan bu hata şahsımdan kaynaklanmıştır.

"HER ŞEYİN BİR DE SONU VARDIR"

Her güzel şeyin bir başlangıcı olduğu gibi, bir de sonu vardır. İnişli çıkışlı bu süreçte her zaman yanımda olan aileme, dostlarıma, hakem arkadaşlarıma ve üzerimde emeği olan yöneticilerime şükranlarımı sunuyorum. Aktif hakemlik görevime 04.01.2023 tarihi itibariyle veda ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım. Saygılarımla.