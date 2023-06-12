Son Dakika: Fenerbahçe'den sezonun ilk transferi! Ryan Kent resmen imzayı attı

Son dakika: Fenerbahçe, İngiliz sol açık Ryan Kent ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertli formayı sırtına geçiren 26 yaşındaki futbolcu yaptığı ilk açıklamada, "Fenerbahçe'ye transfer olduğum için büyük onur duyuyorum." dedi.

Fenerbahçe sezonun ilk transferini resmen açıkladı. Sarı-lacivertliler, Rangers ile yollarını ayıran İngiliz futbolcu Ryan Kent'i 4 yıllığına kadrosuna kattı.

"BÜYÜK ONUR DUYUYORUM"

Fenerbahçe'nin sosyal medyadan paylaştığı videoda Ryan Kent, "Tüm Fenerbahçe taraftarına merhabalar, ben Ryan Kent. Öncelikle kulübümüz için kupanın kazanılmasında paya sahip tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Fenerbahçe'ye transfer olduğum için büyük onur duyuyorum. " dedi." ifadelerini kullandı.

"ELİMDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞACAĞIM"

İngiliz futbolcu açıklamasının devamında, "Yeni sezon ile ilgili konuşmak gerekirse, Fenerbahçe'nin hedeflerine ulaşabilmesi konusunda takımımızın başarılı olması için elimden geleni yapmaya çalışacağım. İlk hedefimiz önümüzdeki ay oynayacağımız Süper Kupa'yı kazanmak olacak. Takım arkadaşlarımla birlikte yeni sezon çalışmalarına başlamak için çok heyecanlıyım. Kendinize iyi bakın." dedi.

RYAN KENT'İN KARNESİ

Asıl pozisyonu sol açık olan İngiliz futbolcu, sağ açık ve ikinci forvet rollerini de oynayabiliyor. Ryan Kent, geçen sezon Rangers formasıyla 44 maçta forma giydi. 26 yaşındaki yıldız bu maçlarda 1 gol atarken, 10 asist yapma başarısı gösterdi.