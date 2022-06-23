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Son dakika: Pınar Karşıyaka, Dominikli pivot Angel Delgado'yu transfer etti

AA - Zeynep Çelikkol - Spor
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Son dakika: Pınar Karşıyaka, Dominikli pivot Angel Delgado'yu transfer etti

Son dakika haberler: ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Dominik Cumhuriyeti'nden pivot Angel Delgado'yu kadrosuna kattı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Dominik Cumhuriyeti'nden pivot Angel Delgado'yu kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçen sezon İspanya'nın Bilbao takımında oynayan 27 yaşındaki Delgado'nun 2022-2023 sezonunda yeşil-kırmızılı ekibin formasını giyeceği belirtildi.

AA / Zeynep Çelikkol - Spor

Basketbol Süper Ligi Dominik Cumhuriyeti Pınar Karşıyaka Spor Haberler Son Dakika

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